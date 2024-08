CEO exige que funcionários voltem aos escritórios. E agora quer proibir saída para o cafezinho

A- A+

Os funcionários da mineradora do bilionário australiano Chris Ellison já foram proibidos de trabalhar de casa. Agora, eles correm o risco de não poderem sair para tomar um café.

— Quero mantê-los cativos o dia todo — disse Ellison, CEO da Mineral Resources. — Não quero que eles saiam do prédio. Então, não quero que eles atravessem a rua para tomar um café. Nós meio que descobrimos alguns anos atrás o quanto isso custa.

Ellison estava defendendo as vantagens de trabalhar na sede que a empresa inaugurou há dois anos em Perth, no oeste da Austrália. O prédio tem cantina, restaurante, academia, creche, sala de reflexão e centro de bem-estar.

Para quem tenta conciliar agendas de trabalho cheias com o cuidado com os filhos, Ellison disse que a creche da empresa cobraria apenas 20 dólares australianos (US$ 13,58) por dia, em comparação com custos de cerca de 180 dólares australianos por dia em creches externas:

"Deixe os pestinhas na porta ao lado. Vamos alimentá-los, mas mamãe e papai estarão trabalhando em nosso escritório"

O veterano da mineração de 67 anos disse que a equipe “ama” trabalhar lá e que as instalações os mantêm “grudados”.

A política da Mineral Resources é atípica na Austrália, onde trabalhar de casa se tornou normal para os funcionários de áreas administrativas. Muitas empresas permitem o trabalho remoto ao menos dois dias por semana.

— Tenho uma política de não trabalhar em casa. Gostaria que os outros também adotassem isso, quanto mais cedo melhor — disse o CEO a analistas, acrescentando: — Não podemos ter pessoas trabalhando três dias da semana e recebendo por cinco dias da semana.

