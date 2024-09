Cerca de 700 milhões: conheça os cinco videogames mais vendidos da história

A- A+

Desde que os consoles de videogame surgiram no início da década de 1970, centenas de milhões foram vendidos para jogadores ansiosos para mergulhar em suas franquias favoritas, de Assassin's Creed a Zelda.



Somente os cinco consoles mais populares venderam cerca de 700 milhões de unidades juntos.

PlayStation 2: entre 155 e 160 milhões

A gigante japonesa de tecnologia e entretenimento Sony provocou um frenesi global com o lançamento do PlayStation 2 em 2000. Um lançamento à meia-noite nos Estados Unidos gerou entusiasmo e, em algumas áreas, as pessoas invadiram as lojas para garantir que colocariam as mãos em uma unidade.

Seu sucesso inicial foi construído por sua compatibilidade com versões anteriores (os jogadores ainda podiam aproveitar os jogos originais do PlayStation I) e sua capacidade de reproduzir DVDs. Ironicamente, os críticos não ficaram impressionados com a lista inicial de jogos para o console.

Mas uma série de sucessos de franquias como "Grand Theft Auto", "Grand Turismo", "Final Fantasy", "Tekken" e "Metal Gear Solid" ajudaram a levar o console a uma popularidade estratosférica. O ex-CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, disse no início deste ano que as vendas atingiram 160 milhões — embora a contagem oficial da empresa aponte para 155 milhões.

Nintendo DS: 154 milhões

O Nintendo DS revolucionou o mundo dos jogos quando chegou às lojas em 2004 e 2005. Seu design dobrável com duas telas, completo com microfone integrado e conexão à internet, melhorou o já incrível sucesso do Game Boy na década de 1990. Seu sucesso foi construído sobre uma sólida série de adaptações de sucesso — Mario, Zelda e Pokémon entre elas.

Mas também se tornou famoso por fenômenos culturais de sucesso como "Animal Crossing" e "Nintendogs" — um jogo de simulação de animais de estimação em tempo real, onde os jogadores cuidavam e passeavam virtualmente com seus cães. A empresa japonesa disse ter vendido mais de 154 milhões de unidades.

Nintendo Switch: 143 milhões

O Nintendo Switch, lançado em 2017, tem um formato de tablet que permite aos usuários jogar em uma tela grande em casa ou no transporte público, ajudando a transformá-lo em uma sensação. O sucesso foi garantido com vendas espetaculares dos últimos capítulos da franquia "Zelda".

E "Animal Crossing: New Horizons" — um jogo sobre interação social — se tornou um mega sucesso global após seu lançamento em 2020, quando grande parte do mundo enfrentava algum tipo de confinamento por causa da pandemia de Covid-19. O Switch, ainda o produto premium atual da gigante japonesa, atingiu 143,4 milhões de vendas até o final de junho deste ano, segundo a empresa.

Game Boy: 118 milhões

O Game Boy e seu spin-off Color, de 1998, foram um fenômeno cultural no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. Os pequenos consoles portáteis ajudaram a lançar alguns dos personagens mais conhecidos do mundo.

O Pikachu, de Pokémon, apareceu pela primeira vez no Gameboy em 1996, dando origem a uma franquia de filmes, séries, jogos e brinquedos que conquistou o mundo.

Com sucessos como "Tetris" e "Super Mario Land", ajudou a coroar a Nintendo como líder de mercado na década de 1990 e registrou mais de 118 milhões de vendas, de acordo com a empresa.

PlayStation 4: 117 milhões

Enquanto o PlayStation 2 ajudou a acabar com o Dreamcast, da Sega, na virada do milênio, o PlayStation 4 lutou contra a série Xbox da Microsoft — e venceu.



Lançado em 2013, ele vendeu 117 milhões de unidades, de acordo com dados da empresa japonesa de 2022, superando em muito seu rival da Microsoft.

O sucesso foi garantido com adições bem recebidas a franquias populares como "Grand Theft Auto" e "The Last of Us". Spin-offs de filmes como "Marvel's Spider-Man" e "Star Wars Battlefront" também fizeram bons negócios.

