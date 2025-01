A- A+

TECNOLOGIA ChatGPT enfrenta instabilidade nesta quinta-feira (23) No X, internautas de diferentes países se queixaram de não conseguir utilizar a plataforma

O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial da OpenAI, enfrenta instabilidades na manhã desta quinta-feira. Em publicações no X, usuários de diferentes países se queixaram de não conseguir utilizar a plataforma.



"Estamos enfrentando taxas de erro elevadas na API. (...) Uma correção foi implementada e estamos monitorando os resultados", informou a empresa, conforme relatado pela OpenAI na página de status oficial.

No X, internautas de diferentes países se queixaram de não conseguir utilizar a plataforma. "O ChatGPT caiu, e minha produtividade passou de 'não ótima' para 'inexistente'. Muito obrigado, AI", escreveu um usuário de Sydney, Austrália.

Também teve quem fizesse meme com a situação. Com um GIF de um metrô lotado, um usuário escreveu que estava todo mundo correndo para o Twitter (atual X) para saber se o ChatGPT ficou fora do ar.





