NEGÓCIOS Google investe mais US$ 1 bilhão na desenvolvedora Anthropic, rival da OpenAI Novo financiamento se soma a mais de US$ 2 bilhões já aportados pela Alphabet

A Alphabet, controladora do Google, está investindo mais US$ 1 bilhão na desenvolvedora de inteligência artificial Anthropic. Com isso, a empresa amplia sua participação em uma das concorrentes mais promissoras da OpenAI.

O novo financiamento se soma a mais de US$ 2 bilhões que o Google já investiu na Anthropic, segundo uma fonte familiarizada com o acordo, que pediu anonimato.

O Google tem um acordo comercial com a Anthropic que inclui o uso de uma gama de ferramentas e serviços online. A Amazon está entre os principais apoiadores da startup.

A Anthropic não comentou sobre o assunto, e um porta-voz do Google não respondeu ao pedido de comentários.

Com sede em São Francisco, a Anthropic é mais conhecida pela família de modelos de linguagem Claude, que compete com o GPT da OpenAI. Assim como seus concorrentes, a empresa tem levantado grandes quantias para investir na expansão de sua infraestrutura computacional e acompanhar a corrida pelo avanço da IA.

O novo acordo ocorre semanas após a Bloomberg informar que a Anthropic está em negociações avançadas para captar US$ 2 bilhões em uma rodada de financiamento liderada pela Lightspeed Venture Partners, que avaliaria a startup em US$ 60 bilhões.

O investimento adicional do Google, reportado inicialmente pelo Financial Times, ocorre enquanto a OpenAI, Microsoft e Oracle unem forças em um projeto de data center de US$ 100 bilhões — apelidado de “Stargate Project” — em colaboração com o SoftBank Group e outros investidores.

