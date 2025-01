A- A+

TECNOLOGIA OpenAI, do ChatGPT, vai lançar recurso para concorrer com Alexa e Siri Usuários poderão agendar tarefas simples ao longo do dia. Startup vem trabalhando para transformar o ChatGPT em um assistente digital mais dinâmico

A OpenAI planeja lançar uma versão inicial de um novo recurso do ChatGPT, denominado Tasks, que permite aos usuários agendar tarefas simples para serem concluídas posteriormente, enquanto a startup trabalha para transformar seu popular chatbot em um assistente digital mais dinâmico, competindo com opções como a Alexa, da Amazon, e Siri, da Apple.

O recurso, anunciado na terça-feira, permitirá que os usuários peçam ao ChatGPT para criar uma piada amigável para crianças na hora de dormir, às 20h, ou simplesmente enviar um lembrete para passear com o cachorro todas as manhãs às 8h.

O chatbot enviará uma notificação por escrito, como um alerta do aplicativo móvel do ChatGPT, no horário programado.

Com a opção de agendamento, a OpenAI busca tornar o ChatGPT mais útil ao longo do dia, adicionando funcionalidades semelhantes às oferecidas há tempos por assistentes digitais como o Google Assistente, Siri, da Apple, e Alexa, da Amazon.



A OpenAI espera lançar o recurso em versão beta nos próximos dias para os usuários pagos do ChatGPT Plus, Team e Pro, informou a empresa.

Os usuários poderão agendar tarefas pela web ou pelos aplicativos do ChatGPT da OpenAI e poderão modificar essas tarefas na mesma conversa em que foram configuradas. Os usuários também terão acesso a um gerenciador de tarefas no site do ChatGPT.

Dois anos após o lançamento do ChatGPT pela OpenAI, o produto agora conta com mais de 300 milhões de usuários ativos semanais que o utilizam para redigir e-mails, criar letras de músicas e realizar buscas na internet.

