A- A+

Tecnologia OpenAI lança recursos de pesquisa do ChatGPT para todos os usuários Como parte do lançamento expandido, os usuários da OpenAI poderão definir o recurso como seu mecanismo de busca padrão no navegador

A OpenAI está lançando um produto de busca para todos os usuários de seu chatbot ChatGPT a partir desta segunda-feira, intensificando sua rivalidade com o Google, da Alphabet.

O produto, chamado ChatGPT Search, estará disponível para qualquer usuário que esteja logado com uma conta do chatbot nos aplicativos móveis e no site da empresa, anunciou a startup de inteligência artificial em um evento hoje. Anteriormente, a OpenAI havia disponibilizado a opção de busca apenas para assinantes pagos.

Após o sucesso viral do ChatGPT no final de 2022, as empresas de tecnologia correram para incorporar IA generativa em uma longa lista de serviços, incluindo a busca on-line. A Microsoft, apoiadora da OpenAI, e o Google reformularam seus produtos de busca para incluir mais recursos de IA conversacional.

Como parte do lançamento expandido, os usuários da OpenAI poderão definir o recurso como seu mecanismo de busca padrão no navegador, disse a empresa. A OpenAI também demonstrou uma nova opção que permitirá aos usuários fazer perguntas — como sobre atividades para fazer em Zurique antes do Natal — e ter o chatbot respondendo verbalmente.

O produto de busca expandido foi anunciado no oitavo dia do que a startup disse ser 12 dias de eventos de produtos transmitidos ao vivo. A OpenAI usou essa série de lançamentos para apresentar uma nova opção de assinatura do ChatGPT Pro, mais cara, e começar a lançar uma ferramenta de geração de vídeo com IA chamada Sora.

Veja também

ARGENTINA PIB da Argentina encolhe 2,1% no terceiro trimestre ante mesmo período de 2023