Chocolate Surpresa volta ao mercado, mas troca as tradicionais fichas de animais por cards virtuais

A Nestlé anunciou o retorno do chocolate Surpresa ao mercado, um sucesso dos anos 1980 e 1990. O doce, que parou de ser fabricado em 2003, era conhecido por trazer fichas descritivas com fotos de animais dentro das embalagens.

O novo formato trocará os tradicionais cartões por cards em formato virtual.

O anúncio ocorre dias depois de a Kibon informar o retorno dos "palitos premiados" nos sorvetes, outro ícone das últimas décadas do século passado.

O relançamento foi a forma encontrada pela Nestlé para se aproximar da Geração Z (formada por nascidos entre 1994 e 2012). Segundo a marca, o retorno do chocolate, que chega às prateleiras dos mercados ainda em janeiro, era um pedido de milhares de consumidores nas redes sociais.

A nova versão do Surpresa é produzida com cacau sustentável proveniente do Nestlé Cocoa Plan (NCP), programa de sustentabilidade da empresa especialmente desenvolvido para a cadeia de cacau.

O chocolate chega em três versões de embalagens ilustradas com animais da Mata Atlântica, Floresta Amazônica e Cerrado.

O acesso aos cards pode ser realizado por meio de um QR Code impresso na embalagem, que leva o consumidor diretamente a um ambiente online, onde visualiza três espécies da fauna nacional em realidade aumentada — onça-pintada, tucano e lobo-guará.

Os consumidores podem também armazenar o animal como personagem em um novo jogo da Roblox, que acompanha o lançamento do Surpresa.

O Mundo Supresa (que é totalmente gratuito) se passa em uma fazenda e tem como seu tema central a produção sustentável de cacau.

O game combina elementos de simulação e aventura através de quatro pilares principais: “plantar e cultivar”; “preservar a natureza”; “colecionar itens e animais companions”; e “aprender e educar”. Todo o design foi inspirado em uma fazenda integrante do NCP.

Ao longo do jogo, as pessoas acumulam pontos para ganhar cards, que trazem informações sobre os animais símbolos do Surpresa e o bioma ao qual pertencem. Os animais ganham forma de companions (companheiros) do jogador e ajudam a cumprir missões do game.

Palito premiado

Em 15 de janeiro, a Kibon relançou outro sucesso dos anos 1990: o palito de sorvete premiado. O consumidor ganha outro picolé caso encontre um palito com a mensagem “vale 01 Fruttare”. Ao todo, a empresa vai distribuir 100 mil palitos premiados entre os cinco sabores da linha (coco, abacaxi, morango, uva e limão).

Encerramento de lojas do KitKat

A Nestlé também anunciou o encerramento das operações das lojas KitKat Chocolatory no Brasil após cinco anos de funcionamento.

Os estabelecimentos ofereciam sabores exclusivos da marca icônica da empresa — como churros, banana, coco, goiaba, caju, algodão doce e panetone.

Atualmente, existem quatro lojas no país, divididas entre São Paulo (3) e Rio de Janeiro (1).

A mudança integra um conjunto de medidas estratégicas relacionadas à compra do Grupo CRM, dono da Kopenhagen, da Brasil Cacau e da Kop Koffee, concluída no ano passado.

