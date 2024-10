A- A+

Contratações Com aplicação de R$ 18,8 bilhões, contratações do FNE para microempresas superam meta para 2024 O montante superou a meta de participação de 62,2% estabelecida para 2024 para os portes prioritários, e chegou a 63,7%

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) divulgou, nesta quinta-feira (10), que até agosto deste ano, foram aplicados R$ 18,8 bilhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em empresas de porte mini, micro, pequeno e pequeno-médio.

O montante superou a meta de participação de 62,2% estabelecida para 2024 para os portes prioritários, e chegou a 63,7%. O balanço foi realizado pela Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos da instituição.

Segundo o superintendente da Sudene, Danilo Cabral, o volume de recursos destinados aos portes prioritários é estabelecido pelo Conselho Deliberativo.

“Defendemos que os recursos majoritariamente sejam destinados aos mini, micro, pequenos e médios empreendedores, inclusive seguindo uma orientação do presidente Lula, de democratizar o acesso a crédito no país”, destacou.

Estados

Na análise dos portes que se destacaram por estado, as empresas de médio porte foram maioria em contratações em Alagoas (R$ 692,37 milhões), Bahia (R$ 2,49 bilhões), Espírito Santo (R$ 182,49 milhões), Minas Gerais (R$ 693,39 milhões) e Piauí (R$ 788,34 milhões).

As empresas mini se sobressaíram no Maranhão, (R$ 778,71 milhões), Paraíba (R$ 578,32 milhões), Pernambuco (R$ 812,22 milhões) e Rio Grande do Norte (R$ 408,90 milhões). Em Sergipe, o destaque ficou com as empresas de pequeno porte (R$ 481,96 milhões).

“A meta para a destinação dos recursos por portes considera o volume total de recursos do FNE. Mas percebemos que em alguns estados, como Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte superaram os 70% da aplicação dos recursos nos portes prioritários”, afirmou o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais, Heitor Freire.

FNE

O FNE é o maior instrumento financeiro da Sudene e destina recursos para produtores e empresas dos mais variados portes, pessoas físicas e jurídicas, além das cooperativas de produção, que desenvolvam atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial, agroindustrial, de empreendimentos comerciais e de serviços.

Para este ano, o orçamento do Fundo está estimado em R$ 39,9 bilhões. Até o fim de 2024, há possibilidade de incremento no volume de recursos disponibilizados para crédito. Para 2025, o FNE terá, inicialmente, R$ 47,2 bilhões – uma projeção 18,6% superior ao que foi projetado para este ano.

De acordo com as diretrizes do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Conselho Deliberativo da Sudene, 70% dos recursos deverão ser destinados aos municípios de microrregiões prioritárias, aqueles de baixa e média rendas.

