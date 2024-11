A- A+

NEGÓCIOS Com cupons e cashback, Dia do Solteiro vira 'esquenta' da Black Friday Pagamento em 12 vezes sem juros e descontos agressivos são as estratégias do e-commerce para a temporada de compras

As principais plataformas de comércio eletrônico iniciaram a disputa para atrair o consumidor neste fim de ano. O pontapé inicial vem com as promoções lideradas pelos sites asiáticos para o Dia do Solteiro, comemorado em 11 de novembro. AliExpress, Shopee e Shein estão promovendo campanhas com descontos de até 95%, frete grátis e cashbacks que podem chegar a 10% do valor da compra, como forma de contornar a recente alta do dólar.

Na China, o Dia do Solteiro é a principal data de vendas, num volume oito vezes maior que todo o e-commerce brasileiro, de acordo com dados apresentados ontem pelo AliExpress.

Para a data, Briza Bueno, diretora do AliExpress na América Latina, revelou que a estratégia inclui pagamento em 12 vezes sem juros e frete grátis para compras acima de R$ 23,97:

— Pela primeira vez, estamos iniciando uma campanha de cashback no Brasil, de até R$ 800 em créditos. A ação será dividida por times, de acordo com a preferência do consumidor, como itens de alta tecnologia, casa inteligente, eletrônicos portáteis, entre outros. A iniciativa começa com 2% e pode chegar a 10%, dependendo do volume de consumidores que aderirem aos temas.

Logística e ‘live commerce’

Com o mote “Uma baixaria de preços”, a empresa chinesa está ampliando os investimentos no Brasil, que já está entre os cinco principais mercados para o Alibaba.

As ações para o Dia do Solteiro começam em 11 de novembro com várias live commerces (vendas ao vivo) e vão até o dia 18, quando começam as iniciativas para a Black Friday. A empresa também vem expandindo iniciativas de marketplace com marcas brasileiras, como Magalu.

— Estamos investindo na logística como um braço para melhorar o serviço, levando os produtos mais rapidamente, com entrega entre cinco e oito dias — detalha Briza.

A Shein, com mais de 50 milhões de consumidores no Brasil, iniciou a campanha de descontos em 21 de outubro, com reduções de até 85%. No próximo dia 10 haverá uma live com a atriz Larissa Manoela, que anunciará cupons exclusivos para compras com desconto.

A partir do dia 11, os preços caem até 95%, abrangendo moda feminina, masculina, infantil, acessórios e produtos para casa.

— Este é um período muito estratégico e aguardado no e-commerce. Cada uma dessas datas, incluindo a Black Friday, é essencial para impulsionar nosso faturamento e fortalecer o relacionamento com o público — afirma Felipe Feistler, country manager da Shein no Brasil.

Segundo Feistler, a companhia, que já conta com três galpões logísticos no país, em Guarulhos, em São Paulo, está inaugurando um centro de desembaraço aduaneiro exclusivo no Aeroporto de Guarulhos, com investimento de R$ 13 milhões, permitindo o processamento de até cem mil pacotes por dia e tempo de entrega de até cinco dias.

— As empresas vão trabalhar com inovações logísticas para entregar mais cedo o produto e terão abordagens com inteligência artificial quando os clientes acessarem as plataformas — diz Ullysses Reis, coordenador do MBA de Gestão de Varejo da Fundação Getúlio Vargas.

Frete grátis

A Shopee, de Cingapura, também já deu início à sua temporada de promoções. A plataforma aumentou em 50% o volume de cupons de desconto com frete grátis. O valor chega a R$ 11 milhões só para o Dia do Solteiro. Na Black Friday, serão outros R$ 8 milhões em cupons.

Há ainda uma promoção chamada “1 ano de Shopee Grátis”, que premiará três consumidores com 52 cupons de R$ 500 para compras na plataforma, válidos por um ano.

— Estamos preparando a temporada para ser a melhor da história da marca no país — afirma Felipe Piringer, head de Marketing da Shopee, que lançou anúncio com o ator Terry Crews, dos seriados Todo Mundo Odeia o Chris e Brooklyn 99.

Entrevista: 'Ser pai me fez um executivo melhor', diz líder da Amazon no Brasil

Já a Amazon e o Mercado Livre vão concentrar suas ações na Black Friday ao longo deste mês de novembro. O Mercado Livre oferece mais de R$ 40 milhões em cupons de desconto, com reduções de até 70% e frete grátis com o Meli+, programa de fidelidade, desde o dia 21 de outubro.

A empresa usará o banco digital Mercado Pago pela primeira vez, permitindo que os usuários tenham acesso a uma nova ferramenta de análise de crédito em tempo real.

—No ano passado, alcançamos um crescimento superior ao do mercado e agora planejamos manter esse ritmo. Ao longo deste ano, já tivemos quatro meses com vendas equivalentes à Black Friday e acreditamos em um cenário ainda mais promissor — afirma Roberta Donato, diretora sênior de Marketplace do Mercado Livre.

