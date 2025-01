A- A+

imóveis Caixa realiza leilão de 572 imóveis; há unidades em Pernambuco com lance inicial de R$ 89 mil Em Pernambuco, há 16 imóveis disponíveis, com lance inicial de R$ 89 mil

Com unidades em Pernambuco, a Caixa Econômica Federal vai realizar, na segunda-feira (13), o leilão de 572 imóveis, com valores que variam de R$ 51 mil a R$ 2,4 milhões.

O certame leiloará casas, apartamentos, terrenos e galpões em 21 estados.



Em Pernambuco, há 16 imóveis disponíveis, com lance inicial de R$ 89 mil até R$ 402 mil, nos seguintes municípios:

- Recife (1)

- Jaboatão dos Guararapes (2)

- São Lourenço da Mata (1)

- Paulista (3)

- Igarassu (1)

- Belo Jardim (2)

- Caruaru (1)

- Santa Cruz do Capibaribe (2)

- Ouricuri (1)

- Pesqueira (1)

- Petrolina (1).



Em Belo Jardim, uma casa de 55,65 m², com 2 quartos, situada no bairro de São Sebastião, está disponível ao lance mínimo de R$ 135.068,70.

Casa em Belo Jardim | Foto: Divulgação

Na cidade de Barra de Jangada, em Jaboatão Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, um apartamento de 40,28m², com 2 quartos, em um residencial da cidade, tem lance inicial de R$ 198.202,22.

Apartamento em Jaboatão integra leilão da Caixa | Foto: Google Street View/Reprodução

Já no Centro de Pesqueira, uma casa de 54,59 m², com 2 quartos, custa a partir de R$ 89,294,73, o menor lance do Estado.

Casa em Pesqueira tem menor lance em Pernambuco | Foto: Divulgação

O Rio de Janeiro se destaca pela maior concentração de lotes, com 112 imóveis disponíveis. Entre as ofertas, um apartamento de 210 m², em Jacarepaguá, que lidera como o imóvel mais caro do leilão, com lance inicial de R$ 2,4 milhões.

Também há oferta de imóveis em São Paulo, com valores que vão de R$ 58,8 mil a R$ 1,3 milhão. Um dos destaques é um apartamento no Guarujá, com 94 m², com lance inicial é de R$ 1,3 milhão.

Como participar

O leilão será realizado às 10h, no site da casa leiloeira, e os lances podem ser feitos de forma on-line.

Para participar, os interessados devem se cadastrar no site do leiloeiro oficial e fornecer documentos, entre eles: CPF, RG e comprovante de residência.

Para pessoas jurídicas, são exigidos o CNPJ, o ato constitutivo e o CPF ou RG do representante.

As condições de cada imóvel, tanto em relação ao pagamento quanto às especificidades do bem, estão descritas no edital do leilão, que pode ser acessado abaixo e também no site da Caixa.



Uso do FGTS

Os participantes podem utilizar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para abater parte do valor do imóvel, além de contar com a opção de financiamento.



Os interessados devem ficar atentos às condições específicas de cada imóvel, uma vez que apenas os imóveis que atendem às regras do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) poderão ser financiados.

