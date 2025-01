A- A+

Recife Nova sede do CRO-PE é inaugurada no Recife A nova sede do CRO-PE funciona no mesmo local da sede inaugurada em 1996. O espaço foi totalmente reformada e conta com uma nova infraestrutura, mais moderna e acessível

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco (CRO-PE) inaugurou, nesta quinta-feira (9), sua nova sede, localizada no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife.

O espaço, que funciona no mesmo local da sede inaugurada em 1996, foi totalmente reformado e conta com uma nova infraestrutura. Mais moderna, sustentável e totalmente acessível.

Para a atual gestão, a nova sede do CRO-PE promete ser um marco no fortalecimento das atividades odontológicas no estado.

Inauguração

A cerimônia de inauguração teve início por volta das 17h30. A programação contou com apresentação cultural, benção católica, concedida pelo Frei Rosenildo Alexandre, homenagens e discursos de autoridades da ordem.

Entre os presentes, estavam Cláudio Yukio Miyake e Raimundo Nazareno, respectivamente presidente e vice-presidente do Conselho Federal de Odontologia (CFO), além de Eduardo Vasconcelos e João Godoy, presidente e vice-presidente do CRO-PE, e a secretária de Saúde do Recife Luciana Albuquerque.

Eduardo Vasconcelos celebrou a concretização de um projeto que simboliza o compromisso com a odontologia e com os profissionais da área.

“Esse novo começo simboliza a nossa valorização. É aquele famoso ditado: “sonho que se sonha só, é apenas um sonho. Um sonho que se sonha junto, é a realidade”. A sede reflete muito isso. Enquanto sonhávamos sós, essa sede não saía. A partir do momento que passamos a sonhar juntos, conseguimos. Mesma coisa se aplica a valorização da nossa classe. Quando lutamos juntos, conseguimos mais dignidade para os profissionais e o principal, uma melhor saúde bucal para a população”, destacou o presidente do CRO-PE.

Nova sede do CRO-PE

Durante a inauguração, lideranças presentes reforçaram a relevância de investir em infraestrutura que beneficie tanto os profissionais quanto a sociedade, promovendo maior integração, desenvolvimento e reconhecimento da classe odontológica.

Cláudio Yukio Miyake, presidente do CFO, destacou a importância da nova sede para o fortalecimento da odontologia em Pernambuco e para a valorização dos profissionais da área.

“A obra é simbólica. O que realmente significa é o que está por dentro deste prédio, que é a pujança da odontologia pernambucana. E o fato de termos uma nova estrutura para a odontologia Pernambucana deve refletir em um maior reconhecimento da importância dos nossos colegas de ordem e da saúde da população pernambucana”, afirmou Miyake.

O vice-presidente do CFO, Raimundo Nazareno, reforçou o impacto que ela terá para a classe odontológica.

“Essa inauguração vai muito além de um novo prédio. Sabemos a luta que é ter uma conquista como essa. Eu mesmo já fui presidente de CRO, sei como é difícil. Por isso, eu gostaria de parabenizar e saudar à todos que participaram dessa conquista tão importante para a nossa classe”, disse Nazareno.

A secretária de Saúde do Recife ressaltou a parceria entre o município e o CRO-PE, destacando o papel da odontologia na saúde pública.



“Gostaria de parabenizar a essa gestão do CRO, parceira da saúde pública do Recife. Para mim, é uma grande honra estar aqui, porque sou cirurgiã-dentista de formação. Na secretaria de saúde do Recife, temos tido uma atenção especial para a saúde bucal. Saímos de uma cobertura de 33% para 66%, e estamos com mais 111 equipes atuando. Para mim, isso é motivo de muito orgulho e atende ao nosso objetivo, que é de equiparar as equipes de saúde da família com as esquines de saúde bucal. Porque, para nós, a saúde bucal do recifense está em primeiro lugar”, concluiu a secretária.

