Comércio Comércio do Recife abrirá no feriado de 7 de setembro Além deste sábado, o comércio deve funcionar em mais 5 feriados até o final do ano

O comércio do Recife abrirá no próximo sábado (7), feriado de 7 de setembro, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife). Para as lojas de rua, o funcionamento será facultativo, conforme Convenção Coletiva. No Centro do Recife, os polos de Móveis, da Rua do Aragão, e de eletroeletrônicos, das ruas da Palma e Concórdia, irão abrir normalmente. Já shopping centers da Região Metropolitana do Recife funcionarão em horário especial.

A decisão de abrir lojas no Centro, durante feriados, até o final do ano, faz parte de uma campanha lançada em julho deste ano. A intenção é incrementar os negócios do setor. A decisão foi acordada entre os próprios lojistas.

Além deste sábado, haverá outros cinco feriados que o comércio do centro funcionará: 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados), 15 de novembro (Proclamação da República), 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) e 8 de dezembro (Dia de Nossa Senhora da Conceição).

