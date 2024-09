Saiba qual é a porcentagem ideal para carregar o celular e garantir a saúde da bateria

A- A+

A bateria de um telefone precisa de certos cuidados; saber o momento certo para conectá-la à energia é um deles. Para cuidar da bateria do celular, muitas pessoas sabem que é necessário seguir algumas boas práticas ao carregar o telefone.



Uma delas é saber quando o conectar à tomada e quando desconectá-lo. A verdade é que existem regras que, se seguidas, podem prolongar a vida útil do celular.

Um telefone sem bateria não serve, e não cuidar dela com algumas diretrizes simples pode fazer com que a bateria se degrade mais rápido do que o esperado. Isso significa que a carga dura cada vez menos e, com o tempo, a situação pode se tornar insustentável, com eficiência nula.





Quando carregar o telefone para cuidar da bateria?

O recomendável é carregar a bateria quando ela estiver em 20%. Além disso, é necessário desconectar o celular quando chegar a 80%.

Uma prática muito comum que pode ser altamente prejudicial para o dispositivo é deixá-lo conectado à corrente a noite toda. Muitas pessoas fazem isso, mas é recomendável interromper esse hábito para evitar uma degradação precoce do telefone.



Manter o celular conectado com 100% da carga pode reduzir o número de ciclos de carga disponíveis. De acordo com a Movistar, a vida útil de uma bateria é de três a cinco anos, ou seja, entre 500 e 1000 ciclos de carga. A perda de eficiência é natural.

Dicas para carregar corretamente a bateria do seu celular

Os usuários que desejam cuidar da bateria do celular podem seguir as dicas da Kaspersky:

Usar o celular o mínimo possível enquanto está carregando: utilizar o telefone enquanto ele está conectado à corrente pode alterar os ciclos de carga e reduzir a vida útil da bateria.

Não permitir que a bateria esquente, já que temperaturas muito altas podem danificar a bateria do celular. É recomendável moderar atividades como assistir a filmes, jogar ou realizar outras tarefas complexas que podem fazer o dispositivo aquecer mais do que o necessário.

Ativar a função de carregamento rápido apenas quando realmente necessário: essa função pode ser muito útil quando os usuários precisam de uma carga rápida, mas se utilizada com frequência, pode danificar o dispositivo.

