Comércio espera o crescimento de 13,3% das vendas no Dia das Crianças em Pernambuco 

Setor varejista de Pernambuco espera um crescimento de 13,3% para as vendas do Dia das Crianças este ano. O incremento esperado é ainda mais significativo no varejo de shopping centers. Enquanto no ano passado 67,2% dos varejistas esperavam aumento no período sazonal, este ano os comércios esperam 79,4% para a data.

As informações são da pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio PE). O levantamento também mostra que os empresários e gestores do comércio atribuíram a expectativa de crescimento ao aumento da confiança dos consumidores (42,2%) e à percepção de um ambiente comercial mais favorável (39,5%).

Entre as estratégias para movimentação do comércio no período sazonal, destaca-se o uso de descontos e promoções, o fortalecimento da presença online e nas redes sociais, além do incentivo à equipe de colaboradores, visando maximizar o atendimento e a satisfação dos clientes.

Descontos e setores

Ainda na análise da Fecomércio, foi registrado que 39,8% dos empresários planejam oferecer descontos ou promoções para impulsionar as vendas durante o período. Já sobre a contratação de colaboradores temporários para o dia das crianças, 10% dos empresários e gestores pretendem ampliar suas equipes para atender à demanda gerada pela data, com destaque para o segmento de serviços de alimentação tradicional, onde 14,7% dos empresários planejam novas contratações.

Intenção de compra

Dos clientes, 70% dizem que vão comemorar o dia das crianças em 2024. Das formas de comemoração, 72,4% planejam comprar presentes, 29,5% pretendem realizar passeios ou viagens, 23,9% irão comemorar em casa, e 13,7% optam por celebrar em restaurantes ou lanchonetes. O ticket médio dos presentes foi estimado em R$ 144, representando um aumento de 12,5% em relação ao ano passado.

Os itens mais procurados pelos consumidores incluem brinquedos ou jogos não eletrônicos (63,3%), seguidos por roupas e acessórios de vestuário (23,9%) e calçados (10,4%). Os locais de compra preferidos são o comércio tradicional (56,2%), shopping centers (39,6%) e o comércio eletrônico (12,5%).

"A expectativa de crescimento nas vendas para o Dia das Crianças deste ano é um sinal positivo para o setor varejista de Pernambuco. O aumento da confiança dos consumidores e a adoção de estratégias mais agressivas, como descontos e promoções, devem fortalecer o comércio, principalmente nos shopping centers, onde o fluxo de consumidores é tradicionalmente maior nessa época", destacou Bernardo Peixoto, Presidente da Fecomércio-PE.

Formas de pagamento

Em relação às formas de pagamento, o cartão de crédito lidera como o mais utilizado para as compras do fim, representando 49,8% das transações, seguido do PIX, com 26,8%, dinheiro, com 16,2% e cartão de débito, com 13,9%. Rafael Lima, economista da Fecomércio PE, diz que o otimismo está impulsionado pela percepção da recuperação econômica e maior confiança dos consumidores.

"Observamos que o otimismo dos empresários é impulsionado por uma percepção de recuperação econômica e maior confiança dos consumidores. Com um ticket médio de R$ 144 e a predominância do uso de cartões de crédito e PIX nas transações, o cenário indica uma movimentação favorável para o comércio, principalmente no comércio de rua e serviços de alimentação em shoppings", analisou Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE.

