Como a greve nos portos vai afetar a economia americana? Entenda

Os estivadores nos portos da costa leste e do Golfo dos EUA paralisaram suas atividades, e os economistas se preparam para os impactos da greve na economia americana. O movimento, resultado de um impasse que dura meses entre o sindicato que representa cerca de 45.000 estivadores e os operadores portuários, começou no primeiro minuto de terça-feira (1).

A greve interromperá quase toda a atividade em alguns dos portos mais movimentados dos Estados Unidos, de Maine ao Texas.



A Associação Internacional de Estivadores está pressionando por aumentos salariais que superam os oferecidos pela Aliança Marítima dos Estados Unidos, o grupo de operadores portuários.

No domingo, o presidente Joe Biden disse que não planejava invocar a Lei Taft-Hartley, uma legislação de quase 80 anos, para forçar os estivadores a voltarem ao trabalho caso houvesse greve.

Uma greve poderia custar à economia entre US$ 4,5 bilhões e US$ 7,5 bilhões, ou um impacto de 0,1% no Produto Interno Bruto (PIB) anualizado dos EUA, a cada semana, já que caminhoneiros e outros trabalhadores dependentes dos portos são colocados em licença e os fabricantes enfrentam atrasos nas entregas, de acordo com analistas da Oxford Economics.

Embora essas perdas possam ser revertidas após o término da greve, seria necessário um mês para eliminar os atrasos de cada semana de greve, segundo as estimativas dos analistas.

Saiba abaixo o que mais você precisa saber sobre as possíveis consequências econômicas da greve.

Como a greve pode ser sentida na economia?

Os setores de transporte e armazenamento serão os mais afetados inicialmente, disse Michael Pearce, economista-chefe adjunto dos EUA na Oxford Economics. Dezenas de milhares de trabalhadores em empresas que atendem os portos podem enfrentar licenças ou redução de horas de trabalho nos primeiros dias da paralisação, o que colocaria o total de trabalhadores afetados em cerca de 100.000, segundo ele — o dobro do número de grevistas.

Funcionários de empresas de transporte que fornecem suporte logístico aos portos e estabelecimentos alimentícios que dependem dos portos para seus negócios estão entre os “mais geograficamente e economicamente ligados aos trabalhadores em greve”, afirmou Pearce.

Isso resultará em uma queda imediata na renda e um impacto associado na produção e nas economias locais próximas aos portos.

“Provavelmente, o impacto econômico local será maior desde o início”, disse Brian Pacula, sócio da área de cadeia de suprimentos da West Monroe, uma empresa de consultoria empresarial. “Em uma semana, isso pode se tornar muito impactante para toda a cadeia de suprimentos.”

Quanto mais a greve se prolongar, maiores serão as interrupções. Devido à oferta robusta em muitos setores, uma greve que dure apenas alguns dias é “digerível”, de acordo com analistas da Stifel, uma empresa de banco de investimentos - mas uma paralisação de várias semanas poderia ter um “efeito material” sobre os volumes de frete, a disponibilidade de mercadorias e a economia subjacente.

Quais indústrias serão afetadas imediatamente?

Dezenas de commodities — incluindo bananas e bebidas alcoólicas europeias, produtos não perecíveis como peças de carros e móveis, e matérias-primas como algodão e madeira — são importadas pelos portos da costa leste e do Golfo, e os fornecedores desses produtos provavelmente enfrentarão o impacto mais direto.



Mais de 80% das importações de café em contêineres passam por esses portos, assim como cerca de 75% das bananas importadas, de acordo com dados do Censo.

Novamente, uma greve de dois ou três dias não causará grandes transtornos, mesmo para os setores mais dependentes dessas importações, disse Jason Miller, professor de gestão da cadeia de suprimentos da Universidade Estadual de Michigan. Os portos muitas vezes precisam fechar temporariamente devido a eventos climáticos extremos, como furacões, e interrupções generalizadas raramente ocorrem.

Mas, ao chegar à marca de uma ou duas semanas, “é quando começamos a ver os impactos de bilhões de dólares por dia”, afirmou Miller. Eventualmente, pode haver efeitos em cascata — como demissões — em empresas americanas, incluindo na indústria automotiva, que não estejam importando mercadorias diretamente.

Uma preocupação é com produtos sensíveis ao tempo e com cadeias de suprimento curtas, como hortaliças frescas, laticínios, café, chá e especiarias. Esses produtos tendem a ter uma das maiores eorcentagens de importações passando pelos portos da costa leste e do Golfo.

No entanto, a vasta maioria dos alimentos consumidos nos Estados Unidos é produzida internamente, disse Miller, o que significa que as prateleiras dos supermercados ainda estarão abastecidas. A governadora Kathy Hochul, de Nova York, disse na segunda-feira que, de forma geral, os suprimentos de alimentos não seriam afetados pela greve e pediu aos moradores que não estocassem.

Quão preparadas estão as empresas para a interrupção?

As empresas têm tomado medidas há meses, inclusive desviando remessas para os portos da costa oeste. Na Califórnia, o Porto de Long Beach registrou seu melhor mês de atividade já registrado em agosto.

As empresas também importaram produtos mais cedo do que o habitual, inclusive para a temporada de festas, assim como fizeram para compensar os atrasos em 2022 devido à pandemia de coronavírus.

“Estamos preparados na medida do possível para algo assim,” disse Miller.

