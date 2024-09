A- A+

Bitcoin Como um taxista em El Salvador ficou rico com Bitcoin Após o presidente tornar a criptomoeda oficial no país, Napoleon Osorio foi pioneiro em aceitar pagamentos em bitcoin

O taxista Napoleon Osorio, de 39 anos, se orgulha de ser pioneiro em aceitar pagamentos em bitcoin no primeiro país do mundo a tornar a criptomoeda uma moeda de curso legal: El Salvador.

Agora empresário, ele atribui a mudança de vida à decisão do presidente Nayib Bukele de apostar no bitcoin há três anos.

"Antes eu estava desempregado... e agora tenho meu próprio negócio", disse o taxista, que usa um aplicativo para cobrar pelas corridas em bitcoin e agora administra sua própria empresa de aluguel de carros.

Há três anos, o presidente o El Salvador fez uma grande aposta ao colocar o bitcoin em circulação legal, na tentativa de revitalizar a economia dolarizada do país, que depende de remessas.

Ele investiu centenas de milhões de dólares de dinheiro dos contribuintes na criptomoeda, apesar dos avisos sobre os riscos de volatilidade de instituições globais.

Osorio também deu créditos ao fundador americano da ONG My First Bitcoin, John Dennehy, por encorajá-lo a aceitar pagamentos na criptomoeda.

Ele agora tem 21 motoristas trabalhando para sua marca Bit-Driver e, com a valorização da moeda, já lucrou o suficiente para comprar quatro veículos de aluguel. Pai divorciado de dois adolescentes, ele também não tem mais dificuldades para pagar pela educação deles.

Ao lançar o bitcoin como moeda de curso legal em 7 de setembro de 2021, Bukele disse que queria trazer os 70% dos salvadorenhos que não usam bancos para o sistema financeiro e logo começou a investir dinheiro público em criptomoedas.

Para incentivar os salvadorenhos a usarem bitcoin, ele criou o aplicativo Chivo Wallet para enviar e receber bitcoin sem cobrança de taxas, e deu $30 para cada novo usuário.

Seus grandes planos para o bitcoin entraram em choque com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que hesitou em conceder um empréstimo de $1,3 bilhão a El Salvador devido ao uso oficial da criptomoeda.

Em agosto, no entanto, o FMI anunciou um acordo de empréstimo preliminar com El Salvador, embora tenha dito que o país precisava mitigar "riscos potenciais".

Uma opção

Enquanto Osorio ficou relativamente rico com o bitcoin, um estudo do Instituto Universitário de Opinião Pública mostrou que 88% dos salvadorenhos ainda não o usaram.

"Desde o início... ficou claro que era uma medida claramente equivocada que a população rejeitou", disse a diretora do instituto, Laura Andrade, à AFP.

Um quarto do PIB salvadorenho vem de remessas enviadas por familiares, principalmente dos Estados Unidos. Mas em 2023, apenas 1% das transferências foram feitas em criptomoedas.

Entenda: O que fez o Bitcoin derreter mais de 16% em 24h e drenar bilhões do mercado cripto?

Em uma entrevista à revista Time em agosto, Bukele reconheceu que, embora "você possa ir a um McDonald's, a um supermercado ou a um hotel e pagar com Bitcoin", ele "não teve a adoção generalizada que esperávamos".

Ele acrescentou que "o aspecto positivo é que é voluntário; nunca forçamos ninguém a adotá-lo. Oferecemos como uma opção, e aqueles que escolheram usá-lo se beneficiaram da alta do Bitcoin."

Ele também confirmou que tinha cerca de $400 milhões em bitcoin guardados em uma "cold storage wallet" pública — uma forma de armazenar bitcoin offline.

A fortuna do bitcoin tem sido mista.

Nesta semana, estava sendo negociado a cerca de $52.000, abaixo do pico de $73.616 em 13 de março. Em novembro de 2022, caiu para $16.189.

O economista independente Cesar Villalona disse à AFP que o próprio Bukele prejudicou a adoção do bitcoin ao retirar as funções usuais de uma moeda.

"Bukele... disse: não haverá salário em bitcoin, não haverá pensões em bitcoin, não haverá poupança em bitcoin e não haverá preço em bitcoin, e ao fazer isso, ele tirou as três funções do dinheiro", disse Villalona.

Luis Contreras, instrutor da My First Bitcoin, disse à AFP que muitos salvadorenhos simplesmente têm medo de fazer a mudança. A organização levou as criptomoedas para as escolas públicas, ensinando cerca de 35.000 alunos a usarem bitcoin até agora.

Contreras diz que a coisa mais difícil sobre treinar as pessoas no uso do bitcoin "é o medo de novas coisas, o que cria um medo da tecnologia", assim como "o medo de passar de uma moeda clássica da economia atual para uma que é totalmente digital e descentralizada."

