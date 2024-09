Compesa promove projeto de educação ambiental na Campus Party Nordeste

A- A+

O projeto Compesa na Estrada estará presente na Campus Party Nordeste 2024, um festival de imersão em tecnologia, inovação, empreendedorismo e conexões.

A ação, desenvolvida por uma unidade móvel da Compesa, desenvolve atividades de educação ambiental.

Utilizando tecnologia, de forma didática, a ação visa promover a consciência sobre o saneamento, preservação e a utilização responsável dos recursos hídricos.

O veículo ficará estacionado a partir desta quarta-feira (4), das 10h às 20h, na área open da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

No domingo (8), último dia do evento, as visitas ocorrerão das 10h às 17h.

Temáticas referentes ao meio ambiente, consumo consciente e uso racional da água estarão dispostas em cinco áreas delimitadas do Compesa na Estrada.

"O veículo é completamente adaptado para incentivar a educação ambiental e a sustentabilidade por meio de instrumentos de tecnologia. É uma ação inovadora que dialoga muito bem com a proposta desse evento tão enriquecedor que é a Campus Party", destacou o diretor de Engenharia e Sustentabilidade da empresa, Douglas Nóbrega.

Visitantes poderão aprender sobre descarte correto dos resíduos, consumo consciente da água, ciclo natural da água, tratamento de água e esgoto e visitar várias unidades da Compesa através de óculos de realidade virtual.

