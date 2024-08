A- A+

BNDES Concurso do BNDES tem 91 mil inscritos, com 605 candidatos por vaga Segundo o banco de fomento, será o maior processo seletivo de sua história. Provas serão em 13 de outubro

O concurso público do BNDES para analista de nível superior encerrou o período de inscrições com 90.792 candidatos confirmados, informou o banco de fomento nesta sexta-feira.

Considerando as 150 vagas para preenchimento imediato, há 605 candidatos por vaga. O concurso selecionará ainda 750 candidatos para cadastro de reserva.

O prazo de inscrições terminou na última segunda-feira, dia 19, e as provas serão em 13 de outubro, um domingo, em todas as capitais do país. As vagas têm salário base inicial de R$ 20.900.

Segundo o BNDES, a confirmação de inscrições torna este o maior concurso da história do banco. O último processo seletivo, realizado em 2012, teve 63 mil candidatos de nível superior.

Com benefícios, quase R$ 25 mil por mês

A demanda pelo concurso foi elevada desde o início do período de inscrições. Além do salário inicial de R$ 20.900 mensais, os benefícios, que podem chegar a R$ 4 mil por mês, são um chamariz. A conta inclui auxílio refeição de R$ 2.000 por mês e assistência educacional de até R$ 1.600 para cada filho até 18 anos.

CNU: Quantas questões precisa acertar para passar? Governo já divulgou o gabarito oficial

O atual plano de cargos e salários do BNDES prevê que a remuneração base pode chegar a R$ 35.000, conforme promoções por desempenho.

Veja também

BRASIL STF julga se incide imposto de herança sobre valores de previdência privada