Confiança da indústria sobe em junho para 98,4 pontos, mostra FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) cresceu 0,4 ponto em junho, a 98,4 pontos, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em maio, o indicador havia atingido 98,0 pontos.

Com o resultado divulgado nesta quarta, a média móvel trimestral do índice subiu 0,6 ponto.

Entre os três componentes do ICI, dois apresentaram alta em junho.

O Índice de Situação Atual (ISA) avançou 1,1 ponto, a 99,3 pontos, enquanto o Índice de Expectativas (IE) caiu 0,4 ponto, a 97,6 pontos.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) teve alta de 0,7 ponto porcentual, a 82,5%.

