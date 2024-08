A- A+

TECNOLOGIA Conhece o "Modo Batman" no WhatsApp? Veja como ativá-lo Máscara do super-herói pode ser colocada no logotipo do aplicativo da Meta através de um programa chamado launcher

Os fãs de super-heróis que possuem celular Android podem ativar o "modo Batman" no WhatsApp, e, assim, mudar o ícone do aplicativo da Meta para a máscara do "Homem-Morcego".

A história de Bruce Wayne, o bilionário órfão que à noite se torna um justiceiro mascarado para vingar a morte de seus pais, é uma das mais conhecidas do universo DC, do qual este personagem é uma figura central.

Em seus mais de 70 anos de existência, Batman passou dos quadrinhos para a tela dos cinemas e tvs com filmes, séries e animações que repaginaram seu rosto, embora sempre mantendo o morcego como o "espírito animal" deste super-herói.

Devido à sua popularidade, mais de um admirador vai querer ativar o "modo Batman" no WhatsApp. De qualquer forma, é importante esclarecer que isso não se trata de uma versão oficial do serviço de mensagens, mas sim de uma mudança estética, que não modifica as funcionalidades internas da plataforma. Por isso, esse "modo" afeta apenas o ícone do app, que pode ser editado por meio de outro programa chamado Nova Launcher.

Como o próprio nome indica, esse sistema pertence ao gênero conhecido como launchers (ou "lançadores", em português), que permitem alterar a interface principal do telefone e personalizar diferentes aspectos, como estilos de letra, papéis de parede e logotipos dos ícones. Dessa forma, é possível ter, visualmente, um design personalizado dos diferentes apps que já estão instalados nos dispositivos.

Mas para poder configurar o "modo Batman", os usuários devem ter em mãos uma imagem, obtida na internet ou gerada por inteligência artificial, que poderão selecionar no Nova Launcher para ser o novo ícone personalizado do WhatsApp.





Usuários que queiram aplicar o “modo Batman” podem gerar imagens alusivas ao super-herói através de assistentes de inteligência artificial como o Copilot — Foto: Reprodução

Cabe esclarecer que esses são aplicativos de terceiros, portanto, não possuem a garantia da Meta, que gerencia o WhatsApp, Facebook e Instagram. Por isso, como já foi mencionado, a única mudança que pode ser feita no WhatsApp a partir do Nova Launcher é no logo, seja em sua cor, forma ou tamanho.

Como configurar o "modo Batman" no WhatsApp

Os usuários que desejam ativar o "modo Batman" devem seguir os seguintes passos:

Baixar o aplicativo Nova Launcher no celular Android.

Abrir e definir o app como padrão no celular, para que ele possa modificar a camada de personalização e mudar o design da tela principal.

Acessar o navegador favorito e buscar (ou criar com inteligência artificial) uma imagem do ícone do logo do WhatsApp com algum símbolo alusivo ao Batman. O arquivo deve estar em PNG e ser transparente.

Voltar para a tela principal do celular e clicar por cerca de dois segundos no ícone do WhatsApp. Aparecerá um menu flutuante onde é necessário clicar em "Editar".

Clique novamente sobre o logo do aplicativo, escolha Aplicativos e depois Fotos.

Encontre a imagem que foi baixada anteriormente, defina o tamanho e clique em "Concluído". Dessa forma, o "modo Batman" será ativado no WhatsApp.

Caso o usuário queira restaurar o logo para o estado original, basta acessar a Play Store e desinstalar o Nova Launcher. Depois disso, as personalizações feitas na interface com esse aplicativo desaparecerão.

Como funciona o aplicativo para personalizar o WhatsApp

A interface principal de um celular é o que o usuário vê na tela de seu dispositivo e, graças a esses launchers, ela pode ser visualmente mais atraente do que a apresentação padrão do Android. Não só é possível mudar os logos, mas também fazer com que pareça de outra marca: quem possui um dispositivo Samsung pode baixar um launcher da Motorola ou da Apple, por exemplo.

A maioria dos launchers é composta por três elementos principais: telas de início onde os ícones são usados, widgets (atalhos que facilitam o acesso a aplicativos e ferramentas no celular), uma barra inferior (o dock) onde é possível colocar os aplicativos de uso diário, e uma grade de aplicativos com todos os instalados.

Por exemplo: com o Nova Launcher, os usuários podem personalizar o tamanho dos ícones, esconder aplicativos do launcher ou escolher diferentes métodos para desligar a tela.

