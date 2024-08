A- A+

TECNOLOGIA Veja como recuperar conta e mensagens apagadas no WhatsApp, caso senhas sejam roubadas Quem está impedido de acessar a conta do serviço de mensagens tem uma série de etapas para superar esse incômodo; como agir

O serviço de mensagens instantâneas WhatsApp é um dos canais de comunicação mais utilizados no mundo pelos usuários para inúmeras conversas no dia a dia. Portanto, perder o acesso à conta representa um enorme transtorno.

Portanto, qualquer pessoa que tenha perdido o acesso à sua conta do WhatsApp, seja por roubo do celular ou por ter sido vítima de golpe e invasão de conta, pode recuperá-la seguindo uma série de passos que permitem solucionar esta dificuldade.



Passos para recuperar conta do WhatsApp

Uma das primeiras alternativas para resolver este problema é desinstalar e reinstalar o aplicativo Meta. Ao fazer isso, eles devem cadastrar seu número de telefone e, em seguida, o aplicativo envia um código de seis dígitos por meio de mensagem SMS ou ligação telefônica.

Então use esse código para cadastro, quem tentou usar a conta será automaticamente desconectado, pois o WhatsApp só permite cadastro com um número de telefone por vez.

Caso uma conta seja roubada, o usuário original não conseguirá acessar suas conversas. Porém, não será necessário criar uma nova conta, embora seja necessário enviar um e-mail para [email protected] para que o suporte oficial do aplicativo desative a conta.

Caso o acesso à conta seja perdido por roubo ou extravio do celular, será necessário entrar em contato com a operadora de telefonia para bloquear o cartão SIM e solicitar um novo com o mesmo número de telefone. Em seguida, cadastre o número no WhatsApp, junto com o código de seis dígitos que chega por SMS.

Como recuperar mensagens excluídas do WhatsApp no seu celular

Em um chat, quando uma mensagem é excluída, o aplicativo Meta deixa rastros dessa ação com uma mensagem que diz: "Você excluiu esta mensagem". Esse texto aparece nos dois lados da conversa: nos celulares do remetente e do destinatário, embora o WhatsApp não mostre a mensagem excluída.

Com truques específicos, é possível acessar informações. Para fazer isso, você deve escolher uma destas ações:

A primeira alternativa é desinstalar e reinstalar o aplicativo, pois este procedimento, em alguns casos, permite recuperar mensagens excluídas.

Outra opção é usar a lixeira do WhatsApp do celular ou revisar o histórico de notificações.

Uma terceira forma de recuperar mensagens excluídas é destinada a quem fez cópias de segurança no Google Drive. Essa possibilidade às vezes permite restaurar chats antigos no seu celular.

