TECNOLOGIA iPhone ganha nova calculadora, com escrita manual e geração de gráficos. Veja as novas funções Recursos estão disponíveis para o smartphone da Apple e iPad com o iOS 18, que já foi liberado para testes no Brasil

A boa e velha calculadora, um dos aplicativos mais populares nos celulares, ganhou novas funções pelas mãos da Apple. A companhia americana está trazendo para o iPhone e, pela primeira vez, para os iPads, recursos inéditos na hora de fazer cálculos e até conversões de medidas.

Com a chegada do novo sistema operacional, o iOS 18, a Apple criou a possibilidade de os usuários escreverem expressões matemáticas com os dedos.

Ao analisar as anotações e os gráficos, o próprio sistema do aparelho resolve a equação, das mais simples às mais complexas.

Como usar as novas funções

Para acessar as novas funções, basta abrir o aplicativo Calculadora e pressionar o ícone do app na parte inferior, ao lado do número "0". Após isso, três ícones vão aparecer: “Básica”, “Científica” e “Notas de Cálculo”.

O novo sistema operacional iOS 18 já está em testes no Brasil e em breve será lançada para todos os usuários.

Cálculos a partir da escrita

Na opção “Notas de Cálculo”, ao escrever, por exemplo, com os dedos "57 - 18 =", o aplicativo gera a resposta: "39", reproduzindo o estilo de caligrafia feito pelo usuário.





Apple cria novas funções para a calculadora com o novo sistema operacional, como a realização de cálculos escritos à mão — Foto: Reprodução

É possível também alterar partes da equação, gerando uma nova resposta automática em tempo real. Por exemplo, em uma equação, ao alterar o dado de velocidade para calcular quando a bola vai atingir a mesa, o resultado é modificado, alterando também a representação gráfica.

Se a conta tiver um ângulo como métrica, é possível alterar o número usando uma espécie de régua, que aparece na parte superior do número, para facilitar a mudança.

Geração de gráficos

Com o novo recurso da calculadora, é possível transformar equações escritas à mão em gráficos. Para isso, basta clicar sobre o sinal de "=" e solicitar a geração do desenho.





Apple cria novas funções para a calculadora com o novo sistema operacional, como gerar gráficos — Foto: Reprodução

Integração com o bloco de notas

Pela primeira vez, os cálculos podem ser transferidos para o bloco de notas para uma nova visualização, onde podem ser transformados em arquivos PDF. Nesse caso, o usuário pode alterar as cores e a tipografia.

Há ainda a opção “Conversão”, na qual é possível escolher entre 15 opções, como moedas, pressão, potência, força e temperatura.

Histórico de cálculos

Diferentemente das versões anteriores, a nova calculadora conta também com um histórico de todos os cálculos, o que ajuda nas comparações e no acompanhamento das contas anteriores.

