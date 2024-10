A- A+

Transição energética Copergás realiza evento para debater papel do gás natural no desenvolvimento Seminário é uma parceria com a Abegás e acontece no dia 8 de novembro, no Recife Expo Center

A Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) e a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás) promoverão, no dia 8 de novembro, o evento “Gás Natural para uma Transição Energética Sustentável e Igualitária”, no Recife Expo Center, no bairro de São José, área central do Recife

Para divulgar o seminário, o diretor-presidente da Copergás, Felipe Valença, visitou a Folha de Pernambuco, nesta quinta-feira (31) e foi recepcionado pelo diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; pelo diretor Operacional, José Américo Lopes Góis; pela diretora Administrativa, Mariana Costa; pela gerente de Mercado da Folha, Tânia Campos; e pela editora-adjunta de Política e Economia, Pupi Rosenthal..

“O seminário é uma grande oportunidade para reunir atores estratégicos dos setores público e privado, criando um ambiente de diálogo e cooperação em prol da transição energética. Muito se fala sobre os setores, juntos, de óleo e gás. E está na hora de pensar, separadamente, no gás natural. O gás natural desempenha um papel fundamental e a colaboração entre diversos setores será essencial para superarmos desafios e explorarmos novas oportunidades no nosso Estado”, pontuou Valença.

Ele explicou ainda que esse primeiro seminário nacional é um passo importante para o setor começar a debater pautas prioritárias para ampliar e fortalecer o mercado do gás natural no Brasil. "Antes, não tínhamos uma pauta estruturada para falar dos temas que são importantes para o nosso setor para que a gente consiga contribuir de forma imediata na agenda de transição energética", ressaltou o executivo.

"A gente percebeu que o setor de gás natural precisava estar mais estruturado e começar a montar a sua própria agenda e falar dos desafios e oportunidades que temos", explica o presidente da Copergás.

Segundo ele, o maior desafio hoje que é a baixa competitividade na oferta do gás natural porque existe quase que um monopólio no País nessa área que é a Petrobras, o que impacta diretamente no valor do insumo.

"É preciso ver mais alternativas. A Copergás não ganha dinheiro, por exemplo, vendendo gás. Ela ganha fazendo o transporte", explica. Mesmo assim, o presidente fala que é preciso ter o gás precisa ter um preço mais competitivo.

Valença ressalta que a Copergás já é a sexta maior empresa de gás natural do País, com faturamento de R$ 1,7 bilhão, e a 9ª maior empresa do Estado de Pernambuco. "Mesmo aqui, precisamos reforçar muito esse papel de agente da transição energética e de desenvolvimento econômico".

Ele ainda destacou sobre a honra de trazer o evento ao Recife, sendo a cidade a sediar uma conferência inédita realizada pela Abegás. “A Copergás tem a honra de organizar e trazer este evento ao Recife, reafirmando o compromisso da companhia e do Governo de Pernambuco com a construção de uma matriz energética mais sustentável”, afirmou.

Após o encontro com a diretoria, o presidente da Copergás participou de uma entrevista na Rádio Folha FM 96.7. Veja abaixo:

O evento

Entre os nomes confirmados estão, por exemplo, Marcello Weydt, Diretor do Departamento de Gás Natural do MME; Marcelo Alfradique, Superintendente Adjunto de Petróleo e Gás da Empresa de Pesquisa Energética (EPE); e Patricia Huguenin Baran, Superintendente de Infraestrutura e Movimentação da Agência Nacional do Petróleo (ANP)

A cerimônia de abertura terá a presença da governadora do Estado, Raquel Lyra; do diretor-presidente da Bahiagás e presidente do Conselho de Administração da Abegás, Luiz Gavazza; além do anfitrião, o Diretor-Presidente da Copergás.

Em seguida, o evento terá três paineis, das 8h30 às 16h, – cada um com uma palestra, seguida de debate. “Priorizamos assuntos que abranjam todo o País, já que estarão presentes agentes de todos os estados. Precificação, logística e inovações no setor estão na pauta do nosso seminário.”, explicou Valença.

Para o presidente executivo da Abegás, Augusto Salomon, o encontro tem como objetivo aproximar diversos agentes, governamentais e do mercado, para avaliar os desafios e as oportunidades para acelerar o desenvolvimento do mercado de gás.

“Temos certeza de que o desenvolvimento da indústria de gás é um grande polo de geração de empregos e arrecadação para Estados e municípios, provendo eficiência, segurança no abastecimento e reindustrialização, reativando a produção de fertilizantes no País. E sua integração com o biometano pode ser o grande impulsionador para o avanço da produção de gás renovável em todo o Brasil. Queremos estimular esse debate para acelerar as tomadas de decisão.”, explicou.

As inscrições podem ser feitas de forma gratuita através do site da Abegás e outras informações podem ser esclarecidas pelos telefones (21) 3970-1001 e (21) 3995-4325.

Avanço

Pernambuco tem dado passos largos no consumo eficiente do gás natural. Um deles é o abastecimento do polo de produção de gesso do Sertão do Araripe - responsável por 97% de todo o gesso do Brasil. A chegada do GN na região já é uma realidade, ainda que de forma discreta.

De acordo com Valença, esse esforço faz parte do empenho do Governo de Pernambuco para levar o gás natural à região. “A região é uma potência e merece crescer, além disso, a ação contribui de forma ampliada nas condições de trabalho do local e na descarbonização, que é uma pauta tão relevante e levantada na gestão”, destacou.

Serviço

Evento: Seminário ‘Gás Natural para uma Transição Energética Sustentável e Igualitária’.

Data: 8 de novembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: das 8h30 às 16h

Local: Recife Expo Center - Endereço: Cais Santa Rita, 156, CEP: 50020-360 – São José, Recife/PE

Inscrições: gratuitas até 5 de novembro de 2024 pelo site

Informações: [email protected] | Contato: (21) 3970-1001 / (21) 3995-4325



