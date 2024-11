A- A+

TECNOLOGIA Coreia do Sul multa Meta em quase R$ 100 milhões por coletar ilegalmente dados de usuários Empresa dona do Facebook compartilhou informações sensíveis de usuários com anunciantes

A Coreia do Sul multou a Meta, empresa-mãe do Facebook, em R$ 90,3 milhões por coletar sem consentimento informações sensíveis de quase um milhão de usuários e compartilhá-las com anunciantes, anunciou na terça-feira a agência de proteção de dados do país.

A empresa violou as leis que proíbem o uso de informações sobre opiniões políticas, crenças religiosas e preferências sexuais dos usuários sem o consentimento explícito, afirmou a Comissão de Proteção de Informação Pessoal de Seul.

De acordo com o órgão regulador, o gigante da tecnologia coletou esses dados de cerca de 980.000 usuários na Coreia do Sul por meio de seus perfis no Facebook.

Essas informações foram posteriormente utilizadas por pelo menos 4.000 anunciantes, acrescentou a agência.

A Meta "analisou dados de comportamento dos usuários, como páginas curtidas ou cliques em anúncios do Facebook", para criar e veicular anúncios personalizados relacionados a "temas sensíveis", como questões transgênero, homossexualidade ou desertores norte-coreanos, afirmou o órgão.

Por isso, os responsáveis decidiram multar a Meta em 21,6 bilhões de won, que equivale a quase R$ 100 milhões.

Eles também pediram que a empresa "estabeleça uma base legal para processar informações sensíveis, implemente medidas de segurança e responda de forma diligente às solicitações dos usuários para acessar seus dados pessoais".

