Tecnologia Meta abre seus modelos de IA para agências de defesa e fornecedores dos EUA Empresa-mãe do Facebook fez o anúncio um dia antes da eleição presidencial americana

A Meta Platforms aprovou o uso de seus modelos de inteligência artificial pelas agências governamentais dos EUA e contratantes de defesa, abrindo caminho para que sua tecnologia desempenhe um papel fundamental nos esforços militares e de segurança nacional.

A empresa-mãe do Facebook está disponibilizando seus grandes modelos de linguagem, chamados Llama, para mais de uma dúzia de agências e contratantes dos EUA, incluindo Lockheed Martin, Booz Allen Hamilton Holding e Palantir Technologies.

Embora os modelos de IA da Meta sejam de código aberto, o que significa que são gratuitos para os desenvolvedores usarem, a "política de uso aceitável" da empresa proíbe as pessoas de usá-los em qualquer projeto relacionado a "militares, guerra, indústrias ou aplicações nucleares, espionagem", entre outras coisas.

No entanto, a Meta está fazendo uma exceção para as agências de defesa dos EUA e seus contratantes enquanto trabalha para expandir sua presença no setor público e aumentar a influência do Llama na crescente corrida armamentista em IA.

"Como uma empresa americana, e que deve seu sucesso em grande parte ao espírito empreendedor e aos valores democráticos que os Estados Unidos defendem, a Meta quer fazer sua parte para apoiar a segurança, a proteção e a prosperidade econômica da América - e também de seus aliados mais próximos", escreveu Nick Clegg, presidente de assuntos globais da Meta, em um post no blog nesta segunda-feira.

A Meta também está disponibilizando o Llama para agências governamentais e contratantes semelhantes no Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, confirmou um porta-voz. Essas nações têm uma parceria de compartilhamento de inteligência conhecida como Five Eyes. Israel, o aliado mais próximo dos EUA no Oriente Médio, não foi incluído na lista atual de parceiros.

A medida ocorre na véspera das eleições nos EUA e em um momento em que a Meta enfrenta algumas preocupações sobre o potencial de desenvolvedores em países como a China utilizarem o Llama para aplicações militares.

Grandes modelos de linguagem são a base do atual boom da IA e podem ser usados para uma variedade de serviços, incluindo a operação de chatbots. No mundo da defesa e segurança, o Llama poderia ajudar em tarefas como análise de dados e síntese de documentos, ou para “rastrear o financiamento do terrorismo ou fortalecer nossas defesas cibernéticas”, escreveu Clegg.

A Meta não terá influência sobre como as agências dos EUA ou seus parceiros utilizarão a tecnologia Llama, mas um porta-voz da Meta afirmou por e-mail que “é responsabilidade dos países que utilizam IA para segurança nacional implantar a IA de maneira ética, responsável e em conformidade com a legislação internacional relevante”.

A motivação da Meta para trabalhar com agências de defesa dos EUA é, em parte, impulsionada pela intenção de consolidar o Llama como uma base dominante para produtos de IA em todo o mundo.

O CEO Mark Zuckerberg tornou o Llama de código aberto porque deseja ter mais controle sobre a próxima grande onda tecnológica — uma estratégia que só funciona se a tecnologia da Meta for onipresente.

Em uma teleconferência de resultados na semana passada, Zuckerberg disse que estava tentando fazer com que “o setor público adotasse o Llama em todo o governo dos EUA”. A atualização mais recente pode ajudar nesse objetivo e também abrir caminho para que ele desenvolva ainda mais o relacionamento com autoridades eleitas.

O Meta tem sido criticado ao longo dos anos por seu papel no policiamento do discurso dos usuários e por uma suposta falha na proteção dos jovens on-line. O ex-presidente Donald Trump fez várias críticas a Zuckerberg nos últimos meses, chegando a sugerir que ele poderia tentar colocar o fundador da Meta na cadeia se fosse reeleito para a Casa Branca.

A Meta também está apresentando sua decisão de trabalhar com agências de defesa dos EUA como uma forma de evitar que adversários dos EUA, como a China, ganhem espaço. “Acreditamos que é do interesse tanto da América quanto do mundo democrático mais amplo que os modelos americanos de código aberto se destaquem e tenham sucesso em relação aos modelos da China e de outros lugares”, escreveu Clegg.

