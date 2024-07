A- A+

skin care Cosméticos veganos movimentarão US$ 28,5 bilhões até 2031 No Brasil, a alta demanda tem permitido a ascensão de celebridades nesse segmento

O mercado de saúde e beleza é um dos maiores do mundo e vem sendo turbinado pela entrada de marcas de influenciadores do setor e por novas tendências, como os produtos veganos, desenvolvidos sem maus-tratos a animais.

Levantamento realizado pela empresa de pesquisas Allied Market Research prevê que os cosméticos veganos movimentarão US$ 28,5 bilhões por ano até 2031 globalmente, com uma taxa anual de crescimento de 5,9%.

De acordo com projeção da McKinsey, a indústria global de cosméticos deverá superar US$ 500 bilhões em faturamento em 2024, crescendo igualmente a 6% ao ano. Isso indica que o segmento de produtos veganos parte de uma base de 5% de participação do mercado mundial.

No Brasil, a alta demanda, associada à proximidade com o público e às facilidades de comunicação nas redes sociais, tem permitido a ascensão de celebridades nesse segmento.

É o caso da Gaab Wellness, marca vegana de produtos de beleza da influenciadora digital Gabriela Morais, que tem mais de 5,7 milhões de seguidores em plataformas digitais como o Instagram e conta com a Moriah Asset como sócia-investidora.



“A expansão do mercado de cosméticos veganos no Brasil é impulsionada pela conscientização dos consumidores sobre o bem-estar animal e a sustentabilidade”, afirma Fabiano Zettel, CEO da Moriah Asset. “É uma vertente importante do mercado de saúde e bem-estar, em que enxergamos grande potencial”.

Segundo a Moriah, o mercado de beleza e saúde do Brasil, apesar de já ser o quarto maior do mundo e representar 4% do Produto Interno Bruto (PIB), segue em expansão, com vendas anuais estimadas pela consultoria Statista em R$ 136 bilhões.

O setor é conhecido por ter marcas fortes e tradicionais. Mas a internet vem facilitando a ascensão de novos entrantes, em especial influenciadores com milhões de seguidores, como Gaab Wellness, que desenvolveu sua marca com produtos pensados a partir das interações com sua audiência, e seguindo os princípios do veganismo, sem testes em animais.

A marca surgiu em maio de 2022, e hoje conta com chás, protetores solares, hidratantes, cremes noturnos, cápsulas com vitaminas e outros complementos alimentares. Mas ainda há uma ampla gama de potenciais produtos dentro do mercado de beleza, e a empresa planeja aumentar o portfólio nos próximos anos.

Veja também

FMotors BYD Dolphin Mini de 5 lugares chega ao mercado brasileiro; conheça