A- A+

CrowdStrike CrowdStrike manda vale-café de US$ 10 para profissionais de TI no apagão cibernético Empresa disse que foi uma forma de agradecer e ao mesmo tempo se desculpar pelo ocorrido

Os trabalhadores de TI que passaram longas horas tentando restaurar o serviço de computador após uma interrupção global na semana passada receberam um cartão-presente de US$ 10 (R$ 56,55) da CrowdStrike Holdings, empresa de cibersegurança cuja atualização defeituosa desencadeou o caos.

Em um e-mail ontem, o Diretor de Operações Comerciais Daniel Bernard disse que a empresa reconhece que causou "trabalho adicional" para os profissionais de cibersegurança e TI que ajudaram os clientes da CrowdStrike a se recuperarem.

"E por isso, enviamos nossos sinceros agradecimentos e desculpas pelo inconveniente", disse ele no e-mail, que foi revisado pela Bloomberg News.

A mensagem, que inclui um código para um crédito do Uber Eats, diz: "Para expressar nossa gratidão, seu próximo café ou lanche noturno está por nossa conta!"

Uma porta-voz da CrowdStrike, Kirsten Speas, confirmou que os créditos foram enviados para "colegas de equipe e parceiros que têm ajudado os clientes através desta situação", mas disse que eles não foram enviados para "clientes". Speas não detalhou quem recebeu os cartões-presente ou quantos foram enviados.

O gesto, que foi relatado anteriormente pelo TechCrunch, foi recebido com certo desprezo nas redes sociais.

Uma pane causada por uma atualização em um software da empresa CrowdStrike causou a interrupção nos sistemas de informática globais na última sexta-feira, impedindo voos nos Estados Unidos, prejudicando as transmissões de televisão no Reino Unido e impactando as telecomunicações na Austrália, entre outros problemas. No Brasil, alguns bancos foram afetados.

Hoje, a empresa disse que um bug em um mecanismo de segurança permitiu que dados defeituosos fossem enviados aos clientes em uma atualização malfeita, causando o colapso da semana passada.

Veja também

Haddad Haddad: desenvolvimento sustentável é um dos maiores desafios globais