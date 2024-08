A- A+

mundo Cullinan, Lesedi La Rona e Sewelô: conheça alguns dos maiores diamantes já descobertos Segundo maior diamante do mundo, com 2.492 quilates, foi encontrado em Botsuana nesta quinta-feira

Uma empresa de mineração canadense anunciou, nesta quinta-feira, ter descoberto o segundo maior diamante da História, com 2.492 quilates, na mina de Karowe, em Botsuana, país que é o maior produtor africano deste tipo de pedra preciosa.



Famosa por suas pedras gigantes, a mina Karowe da Lucara já encontrou outras gemas que atingiram recorde em quilates e valor de mercado.

Conheça alguns dos maiores diamantes já encontrados:

O diamante encontrado nesta semana é apenas um pouco menor do que o famoso “Cullinan”, maior gema do tipo já encontrado, com 3.106 quilates, extraído na África do Sul há quase 120 anos, em 1905.



A descoberta recente não foi completamente avaliada, no entanto, e ainda não está claro se ela renderá gemas da mais alta qualidade.





Em 2015, a Lucara encontrou um diamante de 1.109 quilates que batizou de "Lesedi La Rona", que na época era o segundo maior já descoberto e foi vendido por US$ 53 milhões. A mina também produziu uma pedra de 813 quilates que alcançou um recorde de US$ 63 milhões. Essas duas gemas eram ambas do Tipo-IIa, a pedra mais valiosa.





Mas, recentemente, também em Karowe, a Lucara extraiu o diamante "Sewelô" de 1.758 quilates, mas essa não era uma pedra de qualidade gemológica. Ainda assim, mesmo que o diamante descoberto agora não se revele tão valioso, extrair uma pedra tão grande é um feito e tanto para a Lucara, que tem usado tecnologia de raios-x para identificar pedras de alto valor no corpo de minério primário.

Joias da Coroa Britânica

Com uma tecnologia utilizada para preservar as pedras, é possível processar e detectar grandes gemas sem as quebrar — um problema constante ao se tentar separar pedras frágeis de centenas de toneladas de rocha residual.

“A capacidade de recuperar uma pedra tão massiva e de alta qualidade intacta demonstra a eficácia da nossa abordagem para a recuperação de diamantes”, disse William Lamb, CEO da Lucara, em comunicado.

“Estamos em êxtase com a recuperação deste diamante extraordinário de 2.492 quilates”, disse o CEO da Lucara, William Lamb.

O diamante, encontrado na mina de Karowe, no Nordeste do país, é “um dos maiores diamantes brutos já descobertos”, afirmou a empresa em um comunicado.

Botsuana, com 2,6 milhões de habitantes, é um dos maiores produtores mundiais de diamantes, sua principal fonte de renda.

O "Cullinan", maior diamante já descoberto no mundo, encontrado perto de Pretória, na África do Sul, em 1905, foi cortado em várias gemas polidas, das quais as duas maiores — a Grande Estrela da África e a Pequena Estrela da África — estão inseridas nas Joias da Coroa Britânica.

A descoberta da Lucara ocorre num momento de forte queda nos preços dos diamantes, em meio a um aumento na oferta dessas gemas e a um crescente mercado de pedras sintéticas.

Alto consumo: Diamantes e brilhantes em peças que podem superar R$ 1 milhão; alta joalheria cresce e atrai marcas de luxo para o Brasil

A empresa não revelou o valor da descoberta, nem sua qualidade, mas apresentará a descoberta à imprensa em Gaborone. O diamante também será exibido ao presidente Mokgweetsi Masisi.

No comunicado, a Lucara afirma que os recursos proporcionam a Botsuana "benefícios socioeconômicos consideráveis", como a possibilidade de financiar "setores essenciais como educação e saúde", assim como o setor de infraestruturas.

