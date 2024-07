Cursinhos preparam candidatos a trainee nas empresas em lógica parecida com a dos concurseiros

A- A+

Com a temporada de abertura de vagas para trainees nas grandes empresas se aproximando, universitários e recém-formados jogam todas as fichas no que pode ser uma oportunidade decisiva para ganhar experiência e iniciar uma carreira bem-sucedida no mercado de trabalho.

Por isso, para muitos, vale investir tempo e até dinheiro na preparação.

Atendendo a essa demanda crescente, cursos que preparam jovens universitários para processos seletivos de grandes empresas vêm ganhando espaço, nos mesmos moldes dos cursinhos especializados em concursos públicos.

A estudante de Engenharia Elétrica Raquel Maciel, de 24 anos, vai se formar no fim do ano, mas já se prepara em um curso desde o ano passado.

"Os processos para trainee são muito concorridos. Então, acho que precisa de uma preparação maior" diz.

Raquel faz parte da Comunidade Start, uma mentoria que dá acesso a determinados conteúdos, além de lançar desafios mensais que preparam os candidatos para todas as etapas de uma seleção.

Há também uma opção individualizada, com foco nas necessidades de cada um. Em três anos, foram pelo menos 250 aprovados, segundo a empresa. E a procura tem aumentado.

"A procura aumentou justamente porque estamos conseguindo disseminar essa cultura trainee, que, ao meu ver, é a melhor porta de entrada para o mercado" diz Ana Beatriz Carvalho, CEO da Comunidade Start.

Com o objetivo de dar um upgrade na carreira, o engenheiro químico João Paulo Lopes, de 28 anos, já participou de algumas seleções para trainee. Numa das tentativas, chegou perto de ser aprovado, mas sentiu que faltava algo.

"Faltava ajustar alguns detalhes para finalmente conseguir meu sim" afirma.

Foi quando ele se matriculou no Seja Trainee, curso que desde 2011 oferece preparações em grupo e individuais para candidatos a vagas de trainee. Nos últimos três anos, afirma a empresa, foram mais de 500 aprovados apenas na formação em grupo.

"Temos um papel de popularização dos trainees. Além de cursos, divulgamos vagas de forma gratuita em nossa página. Temos artigos e vídeos sobre o mercado, o que é o mundo trainee e as fases do processo seletivo" diz Luis Abdalla, CEO do Seja Trainee.

Temporada de seleções

A alta temporada deste ano, com abertura de muitas vagas para a função de trainee, já se aproxima. O período de contratações costuma ter início em agosto e se estender até a primeira quinzena de novembro. Mas há também oportunidades divulgadas ao longo do ano.

— Na alta temporada, aparecem os programas mais concorridos. Mas existem empresas muito boas com oportunidades de novembro a junho. É um período, inclusive, de concorrência menor — diz Abdalla.

De acordo com dados do portal Vagas.com, até 2017 os programas de trainee tinham um padrão: aconteciam no terceiro trimestre. Mas isso mudou e, hoje, já há picos de contratação em outros trimestres. No ano passado, a empresa teve uma média de 1.910 programas abertos.

Com tantos processos distribuídos ao longo do ano, os cursos precisam se adaptar para atender à demanda. No De Zero a Trainee, quem se inscreve tem acesso a um ano de videoaulas e encontros mensais ao vivo durante quatro meses seguidos, com foco em dúvidas e desenvolvimento de habilidades comportamentais.

— As pessoas estão se preparando mais. Os processos duram, às vezes, quatro meses, e as pessoas que têm essa consciência já buscam se preparar — diz Izabela Luvizotto, CEO da De Zero a Trainee.

Existe uma fórmula para ter sucesso?

Mesmo com a oferta de serviços que preparam para uma seleção de trainees, não há uma fórmula para alcançar a aprovação. Especialistas em Recursos Humanos dizem que a preparação é o segredo para toda a seleção.

— Existem cursos voltados para candidatos a trainee que focam nas etapas do processo seletivo e aumentam as chances dos candidatos. No entanto, não há uma fórmula mágica para se tornar trainee — diz Tatianne Fontes, coordenadora de RH da Catho.

Docente da Estácio e especialista em RH e Seleção de Pessoal, Anna Amélia Freitas diz que cada empresa focará nas características que mais conversam com seu negócio. Mas ela afirma que há habilidades que podem ajudar um candidato a se destacar.

— Um candidato precisa se diferenciar da maioria para conquistar uma vaga. Então, ter uma boa formação, conhecimento de idiomas, uma boa fluência e uma boa capacidade de se comunicar vão impactar bastante.

Empresas com seleções abertas

BAT

A British American Tobacco está com inscrições abertas para o Global Graduate Programme, seu programa de trainee global, até 12 de julho. Com um salário de R$ 10 mil, mais benefícios, o programa tem duração de 18 meses. Para se candidatar, é preciso completar a graduação entre julho de 2021 e julho de 2024. Há exigência de inglês avançado. Mais informações podem ser obtidas em bit.ly/4cFm2Rr.

DHL

A DHL está com inscrições abertas para seu programa de trainee até 19 de julho. Durante 18 meses, os selecionados receberão um salário compatível com o mercado, além de benefícios. Um dos requisitos é ter formatura prevista entre julho de 2021 e julho de 2024 em qualquer curso de graduação superior. Além disso, é necessário ter disponibilidade para mudança para qualquer localidade em que a empresa esteja no Brasil. Conhecimento de inglês não é requisito obrigatório. Para mais informações, acesse bit.ly/4cfTuy2.

Armac

A Armac está com inscrições abertas para seu programa de trainee até 14 de julho. A empresa não tem restrição de cursos . Podem participar bacharéis e licenciados, além dos que têm pós-graduação ou especialização. A única exigência é que o ano de formação seja entre dezembro de 2020 e dezembro de 2024. Os selecionados receberão uma remuneração de R$ 8 mil, mais benefícios. É preciso ainda ter conhecimento intermediário de Excel e inglês básico. Para mais informações, acesse bit.ly/3XEIQwt.

BDO

A BDO está com inscrições abertas para seu programa de trainee até o dia 3 de julho. A oportunidade é destinada a universitários ou recém-formados nos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Economia. Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece plano de carreira e benefícios. Ter conhecimento de língua inglesa será considerado um diferencial. Mais informações podem ser obtidas no site bit.ly/4bu37YB.

Forvis Mazars

A Forvis Mazars está com inscrições abertas até o dia 1º de julho para seu programa de trainee. Podem se inscrever estudantes ou recém-formados nos cursos de Ciências Contábeis, Economia, Matemática, Administração, Direito, Ciências Atuariais, Engenharia da Computação, Tecnologia da Informação e Engenharia de Produção. É necessário ter conhecimento intermediário de inglês. Para mais informações, acesse bit.ly/3L3n6mh.

Philip Morris

A Philip Morris está com inscrições abertas para seu programa de trainee. O prazo de encerramento para as inscrições não foi divulgado. O programa terá duração de seis meses, período em que os participantes passarão por um plano de desenvolvimento estruturado para acelerar a aprendizagem e a adaptação à empresa. Para participar, é preciso ter graduação completa ou em fase de conclusão (máximo último ano de formação) em Engenharia (diferentes especialidades) ou Administração. Para mais informações, acesse a página bit.ly/3VMzNqq.

Levty

A Levty está com inscrições abertas para seu programa de trainee. O prazo de encerramento para as inscrições não foi divulgado. Para participar, é preciso ser estudante de curso superior, recém-formado ou em transição de carreira, além de ter disponibilidade para residir em Juiz de Fora, Belo Horizonte, Viçosa, Lavras ou Itajubá, em Minas Gerais, após a conclusão do curso. A remuneração não foi informada. Para mais informações, acesse o endereço bit.ly/3VN59xp.

