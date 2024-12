A- A+

DESCONTOS Cyber Monday: veja o que vale a pena e qual melhor horário para comprar Com base nas últimas edições, a data tem mais ofertas que no dia após a Black Friday

A Black Friday aconteceu na última sexta-feira (29), mas algumas ofertas vão até esta segunda-feira (2), na chamada de Cyber Monday que, apesar de focar mais em produtos eletrônicos, não se limita à categoria.

Nas últimas três edições, a quantidade de descontos na segunda-feira foi maior do que no sábado, de acordo com um mapeamento feito pela Promobit, antecipado ao jornal O Globo.

Se você não conseguiu aproveitar as promoções nesta sexta não é preciso esperar até o próximo ano. A tradicional Cyber Monday promete ainda algumas promoções, principalmente em eletrônicos, como smartphones , TVs e notebooks.

De acordo com o relatório da Promobit, que teve como base os anos de 2021, 2022 e 2023, a sexta-feira da Black teve uma média de 8.455 ofertas. Um dia depois, no sábado, a média desceu para 2.903. Na Cyber Monday, as promoções voltaram a aparecer e subiram para uma média de 3.610.

Ainda segundo o levantamento, os produtos com mais ofertas nessa data foram as smart TVs, com desconto médio de 23%; smartphones Android, com redução de preço média de 30%; e notebooks, com abatimento médio de 24%.

Um destaque, entre os últimos três anos de Cyber Monday, foi o console Nintendo Switch que é o produto que teve maior desconto, chegando a 58%. Veja outros produtos com boas promoções na data:

Desconto médio por categoria

TVs: 23%

Smartphone: 30%

Notebooks: 24%

Fone de ouvido: 48%

Mouse e teclado: 40%

Monitor: 32%

iPhone: 20%

SSD: 45%

Console Nintendo Switch: 58%

Console Playstation 5: 25%

Tablets: 27%

Placa de Vídeo: 25%

Console Xbox Series S: 32%

Número de ofertas por categoria

TVs: 48

Smartphone: 38

Notebooks: 33

Fone de ouvido: 22

Mouse e teclado: 21

Monitor: 13

iPhone: 12

SSD: 9

Console Nintendo Switch: 8

Console Playstation 5: 7

Tablets: 7

Placa de Vídeo: 7

Console Xbox Series S: 2



Qual é o melhor horário para comprar na Cyber Monday?

Na segunda-feira, o relatório da Promobit aponta que o melhor horário para compra é por volta das 15h, com uma média de 102 ofertas e 41% de desconto. Outro horário relevante em quantidade de ofertas é às 19h, com 105 promoções e cerca de 33% de desconto nos produtos.



Para facilitar a vida do consumidor, a empresa também identificou os principais horários em que ocorrem as promoções para cada uma das categorias de produtos da Cyber Monday, com base nos dados das últimas três edições. Veja abaixo:



Roupas e calçados femininos: Das 10h às 18h.

Roupas e calçados masculinos: Picos entre às 10h e às 18h.

Smartphones: 10h às 18h.

Informática (PCs, notebooks e outros): Horários de pico vão entre 8h às 18h.

Eletrônicos Áudio e Vídeo (TV, fones de ouvido, caixas de som): mais chance de encontrar promoção entre 10h às 19h.

Eletrodomésticos: Picos entre às 9h e 18h.

Games: As ofertas começam a aparecer mais cedo, às 7h, e vai até às 16h. Depois retorna às 18h e vai até às 22h.

Veja também

"5G PURA" Internet 5G de altíssima velocidade estará liberada para todo Brasil a partir desta segunda (2)