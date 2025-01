Cyrela e fundo canadense anunciam parceria de R$ 1,7 bilhão para investir em residenciais de luxo em

A- A+

O fundo de pensão canadense CPP Investments (Canada Pension Plan Investment Board) e a incorporadora residencial brasileira Cyrela anunciaram uma joint venture nesta segunda-feira para investir R$ 1,7 bilhão em condomínios residenciais de luxo na cidade de São Paulo.

O investimento será igualmente dividido entre ambas as partes e deve render mais de R$ 6 bilhões nos próximos anos. A subsidiária de gestão de fundos da Cyrela, Cy.Capital, atuará como gestora do fundo. Às 14h40, as ações da Cyrela estavam sendo negociadas a R$ 16,60, com valorização de 1,28% nesta terça.

— O mercado residencial em São Paulo tem fundamentos fortes, apoiados por dados demográficos favoráveis, baixo nível de desemprego e crescimento resiliente da renda familiar na cidade — diz em nota Ricardo Szlejf, Managing Director, diretor de Real Assets para América Latina da CPP Investments.

As Cyrela e a CPP já têm uma parceria desde 2019, que inclui uma joint venture entre Cyrela, CPP e Greystar para desenvolver propriedades multifamiliares em São Paulo. A CPP considera que o mercado residencial paulistano é forte, com baixo nível de desemprego e crescimento resiliente da renda familiar.

— Temos o prazer de expandir nossa parceria de longo prazo com a Cyrela, uma importante incorporadora imobiliária no Brasil, para desenvolver projetos residenciais de alta qualidade que acreditamos que entregarão retornos fortes e ajustados ao risco para contribuintes e beneficiários da CPP — afirma Szlejf.

Ao Valor, Szlejf disse que há um movimento de busca por imóveis de mais alto padrão no Brasil. Além disso, o mercado de trabalho forte ajudaria a compensar o momento de juros altos.

