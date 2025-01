DeepSeek: penalizada por IA chinesa, Weg cai 8% e perde posto de terceira maior empresa da Bolsa

A- A+

O volume financeiro — isto é, quantidade de trocas vezes o valor do negócio — da Weg ultrapassava o de blue chips (ações mais negociadas), como Vale e Petrobras, nas negociações da Bolsa nesta segunda-feira.

O papel da empresa de produtos elétricos cedia, perto das 15h, 8,35%, aos R$ 53,05. O movimento ia na contramão do principal índice da B3: o Ibovespa subia, no mesmo horário, 1,61%, aos 124.413 pontos.

O recuo firme da ação da Weg faz com que ela volte a figurar na quarta posição no ranking das empresas de maior valor de mercado da Bolsa brasileira, voltando a ser superada pela Vale no meio do pregão, a empresa registrava R$ 222,9 bi em valor, ante R$ 244 bi na comparação com a Vale.

Há duas semanas, a e mpresa de equipamentos elétricos havia tomado o posto da mineradora.

No mesmo momento, o volume da Weg alcançava R$ 790 milhões de trocas, superando a Vale.

Os papéis da mineradora, que operavam em alta de 1,4%, em linha com a valorização do minério de ferro na China, o giro da mineradora alcançava 670 milhões.

O volume financeiro de negociação dos papéis preferenciais da Petrobras alcançava R$ 651 milhões.

Para Lucas Laghi, analista da XP, o cenário ainda é de dúvida, mas como o setor de transmissão e distribuição é "a grande avenida de crescimento da companhia no curto-prazo", o cenário é ruim para Weg.

A empresa é penalizada por possuir muita exposição ao frenesi da inteligência artificial nos Estados Unidos.

No segundo semestre, a empresa possuía 43% das receitas no exterior advindas de equipamentos para geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

A tecnologia de inteligência artificial exige robustos computadores e data centers que demandam cada vez mais energia. Por isso, empresas que vendem equipamentos ligados à eletricidade como um todo tendem a ser penalizadas pela correlação.

DeepSeek

A empresa cai na esteira do efeito DeepSeek, empresa chinesa de IA que derruba ações em NY, principalmente ligadas à inteligência artificial.

A DeepSeek apresentou, no fim de semana, um modelo que possui um desempenho próximo ao das gigantes americanas, apesar de ter gastos bem menores do que as pares americanas investem, ainda sem acesso a chips avançados.

Ações da Nvidia e o Nasdaq, Bolsa americana que concentra papéis de tecnologia, afundam firme nesta segunda.

O índice cede 3,39% perto das 15h, enquanto a Nvidia cai 16,7%, aos US$ 118,81. Com o valor, a empresa volta ao patamar do preço de ação de setembro do ano passado.

“O mercado teme que essa inovação abale as projeções de crescimento e gastos de capital relacionados à tecnologia, o que já vinha sustentando as valorizações recordes do setor nos EUA”, diz em relatório Étore Sanchez, da Ativa Investimentos.

