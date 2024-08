A- A+

O ex-ministro da Fazenda Antonio Delfim Netto morreu nesta segunda-feira (12), aos 96 anos. Especialistas e colegas de profissão lamentaram a morte do economista e reverenciaram seu legado na construção de políticas econômicas no Brasil.

“Recebo com tristeza a informação sobre a morte do economista Delfim Netto. Fomos deputados no mesmo período histórico e estivemos na Comissão de Economia, espaço público em que havia um debate qualificado sobre as políticas de desenvolvimento nacional”, disse o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, em nota.

Mercadante ainda citou que, apesar das divergências políticas, Delfim teve compromisso com o crescimento da economia.

“Apesar das divergências no próprio debate econômico, que tivemos ao longo da vida, ele sempre teve compromisso com a produção da economia. Mesmo tendo sido um ministro destacado do regime militar - liderou o chamado 'milagre brasileiro' -, Delfim apoiou o governo Lula em momentos importantes e desafiadores”, frisou.

Inspiração

O professor e economista Jacildo Bezerra destacou a importância de Delfim em dois eixos. “Primeiro, ele foi um ícone da profissão de economista no Brasil e uma referência para sua geração. Delfim orientou e influenciou várias gerações de economistas, muitos dos quais ocupam, hoje, cargos importantes no setor público”, disse.

O segundo eixo do legado de Delfim Netto, segundo Bezerra, é sua participação na história econômica do Brasil nas últimas décadas. “Ele desempenhou um papel crucial em vários governos. Sua atuação foi decisiva na formulação de políticas monetárias e fiscais que buscaram a estabilidade econômica e o crescimento do País”, completou o professor.

Para as novas gerações de economistas, o ex-ministro também foi referência.

“Talvez ele tenha sido o economista mais escutado por todos os presidentes da República desde a década de 1960 até hoje. Independente de que viés doutrinário e ideológico estivesse alinhado com esse chefe de Estado, Delfim sempre foi um homem ouvido. Ele teve também uma contribuição muito importante na conscientização do papel da política para a eficácia de uma medida econômica”, relatou o professor e economista João Rogério Alves Filho.

O Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon-SP) lamentou a morte do ex-ministro na véspera da comemoração do Dia do Economista.

"Ele foi um grande baluarte da nossa categoria profissional, foi associado do Corecon-SP há mais de 60 anos, desde 1948. Uma questão constante em sua vida foi o amor ao conhecimento e a ajudar. Sua capacidade de análise e de pegar todos os detalhes de um determinado problema era impressionante", disse o presidente do Corecon, Pedro Afonso Gomes.

"Agora com quase 100 anos, Delfim Netto, vai descansar deixando um grande exemplo para nós. Nós, economistas, ficamos tristes com a notícia e lamentamos a perda desse grande representante da nossa classe”, compeltou Gomes em nota.

Legado

Delfim Netto foi uma figura central na economia brasileira durante a segunda metade do século 20 e início do século 21.

Formado em economia pela Universidade de São Paulo (USP), o economista rapidamente se destacou como um dos principais teóricos e práticos da economia no Brasil.

Sua carreira no serviço público começou a ganhar destaque durante os governos militares, quando ocupou cargos de extrema relevância, como ministro da Fazenda, Agricultura e Planejamento.

No campo acadêmico, Delfim Netto também deixou seu legado. Como professor na Universidade de São Paulo (USP), ele foi responsável pela formação de várias gerações de economistas e pela consolidação do curso de Economia na instituição.

Mesmo após deixar o serviço público, Delfim continuou a ser uma voz influente no debate econômico nacional, contribuindo como consultor e analista.



