CRIPTOMOEDA Depois de $Trump, Melania lança a própria criptomoeda com avaliação bilionária 'Moeda meme' batizada em nome do republicano causou frenesi de compras no mercado e antecedeu lançamento de ativo da futura primeira-dama

Horas antes de voltar à Casa Branca com o marido, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, Melania Trump anunciou pelas redes sociais o lançamento da própria criptomoeda. A "moeda meme" $MELANIA foi divulgada a público na esteira do sucesso da $Trump, "memecoin" batizada com o sobrenome do republicano e que provocou um frenesi de compras que aumentou sua valorização global em bilhões de dólares.

"O Meme Oficial da Melania está no ar! Você pode comprar $MELANIA agora", ela postou na plataforma social X, na véspera da posse do marido.





$MELANIA é descrito como um ativo criptográfico criado e rastreado no blockchain Solana, de acordo com o site oficial. A página inclui um termo de isenção de responsabilidade, já que as criptomoedas "não tinham a intenção de ser" uma oportunidade de investimento ou um título.

The Official Melania Meme is live!



You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf



FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025

De acordo com o site CoinMarketCap, $Trump tem uma avaliação total de mercado de cerca de US$ 12 bilhões (R$ 72,7 bilhões, na cotação atual), enquanto a $MELANIA é cotada em torno de US$ 1,7 bilhão (R$ 10,3 bilhões).

Em mensagem publicada na rede social Truth Social, assim como no X (antigo Twitter), na sexta-feira, o magnata republicano apresentou sua nova moeda digital como uma "moeda meme".





As "moedas meme" são criptoativos que visam a capitalizar o entusiasmo popular em torno de uma pessoa, um movimento ou um fenômeno viral na Internet. A "moeda meme" não tem nenhuma utilidade econômica ou transacional e frequentemente é considerada um ativo meramente especulativo.

"Este meme de Trump celebra um líder que nunca se rende, sem importar a situação", explica o site web oficial do projeto, em alusão à tentativa de homicídio frustrado contra o candidato republicano, em julho passado.

O mesmo site informa que há 200 milhões de $TRUMP disponíveis no primeiro dia e crescerão para um total de 1 bilhão de $TRUMP ao longo de três anos.



Nas horas que se seguiram ao lançamento de "Trump", a comunidade cripto questionou a legitimidade deste novo ativo e sua conexão com o próximo chefe da Casa Branca, e alguns temeram uma fraude, como já ocorreu no universo das "moedas meme".

Mas o fato de os anúncios terem sido publicados nas contas oficiais do republicano e que uma das empresas por trás do projeto, a CIC Digital LLC, já ter sido usada por Donald Trump para vender NFTs (Non Fungible Tokens, ativos digitais) acabaram acalmando o mercado.

Seguiu-se, então, uma valorização-relâmpago da moeda digital, levando a capitalização total de unidades em circulação a quase US$ 6 bilhões de dólares.

Donald Trump e a companhia por trás do lançamento, a Fight Fight Fight LLC, não fizeram comentários sobre os possíveis lucros que a operação vai gerar para seus criadores. Contactado pela AFP, o grupo não respondeu à consulta.

