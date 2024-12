Dívida pública federal cresce 1,85% em novembro e chega a R$ 7,2 trilhões

A- A+

A dívida pública federal cresceu 1,85% em novembro, somando R$ 7,2 trilhões, conforme divulgado pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira. Em 2023, o valor encerrou o ano em R$ 6,52 trilhões.

Essa é a dívida do Tesouro Nacional, e não considera indicadores de estados, municípios e estatais, além de títulos do Banco Central (BC).

Neste ano, o estoque da dívida pública federal aumentou R$ 683 bilhões, 10,49% superior ao estoque final de 2023.

A dívida federal é detida por instituições financeiras, fundos, contas de Previdência, governos, seguradoras e pessoas físicas.

Dívida bruta

A dívida bruta, considerado o mais importante indicador de solvência do governo, deve atingir o equivalente a 81,8% do Produto Interno Bruto (PIB), em 2027, segundo relatório do Tesouro Nacional.

Depois, o endividamento entraria em trajetória de queda, chegando a 75,6% do PIB em 2034.

Para este ano, a expectativa do Tesouro é de que a dívida termine este ano em 77,7%, aquém do resultado até outubro, de 78,6% do PIB, segundo dados do Banco Central. Em 2023, a dívida foi de 74,4% do PIB.

