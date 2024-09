A- A+

TECNOLOGIA Dona do ChatGPT, OpenAI deverá valer US$ 150 bi após nova rodada de investimentos Nova avaliação consolida posição da dona do ChatGPT como uma das startups mais valiosas do mundo

A OpenAI está em negociações para levantar US$ 6,5 bilhões em uma nova rodada com investidores, o que deverá elevar o valor da empresa para US$ 150 bilhões, de acordo com fontes a par do assunto.



A nova avaliação, que não inclui o dinheiro a ser captado, é significativamente superior à avaliação de US$ 86 bilhões de uma operação da empresa no início deste ano e consolida seu lugar como uma das startups mais valiosas do mundo.

Ao mesmo tempo, a OpenAI também está em negociações para levantar US$ 5 bilhões em dívidas com bancos na forma de uma linha de crédito, segundo fontes que pediram para não serem identificadas por discutirem informações privadas.





A startup não comentou. As pessoas familiarizadas com o acordo notaram que as discussões ainda estão em andamento e os termos podem mudar.

Uma rodada de financiamento deverá ser realizada pela Thrive Capital, conforme noticiou a Bloomberg anteriormente. A Thrive não comentou sobre a última avaliação. A Microsoft, maior investidora da empresa, também deve participar, e Apple e Nvidia, estão conversando sobre investimentos.

Fundada em 2015, a OpenAI está no centro da rápida mudança da indústria de tecnologia em direção à IA, dando início a uma frenesi de investimentos com a estreia do ChatGPT em 2022. Os produtos da empresa, que podem gerar imagens realistas e textos com som humano a partir de apenas algumas palavras de estímulo, capturaram a atenção de consumidores e investidores.

