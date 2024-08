A- A+

Porto de Suape Em parceria com Ultracargo e Dislub, Porto de Suape recebe operações de bunker São quatro tanques com capacidade para 10 mil m3 cada um, totalizando 40 mil m3 de armazenagem do combustível

O Porto de Suape, localizado na Região Metropolitana do Recife, a Ultracargo e a Dislub, do Grupo Dislub Equador, fecharam parceria para realizar operações de bunker (óleo combustível marítimo) no complexo portuário.

São quatro tanques com capacidade para 10 mil m3 cada um, totalizando 40 mil m3 de armazenagem do combustível disponibilizado pela Ultracargo.

A operação de bunker foi anunciada durante solenidade no Centro Administrativo de Suape, na manhã desta sexta-feira (30).

O produto é bombeado a partir do terminal da Ultracargo localizado no Porto de Suape para uma barcaça no Píer de Granéis Líquidos (PGL) 1. Após essa etapa, está apta a fazer o abastecimento ao lado do navio.

Segundo o porto, o novo serviço confere vantagem mercadológica para companhias do setor marítimo, pois com a nova modalidade de abastecimento o peso disponível nas embarcações para carregar o combustível passa agora a ser contabilizado para transportar mais mercadorias, reduzindo custos e otimizando viagens.

Dessa forma, o serviço de bunker estimula a competitividade do atracadouro pernambucano e do Nordeste, beneficiando a cadeia envolvida no negócio, das companhias do setor marítimo e de logística até o consumidor final.

O presidente de Suape, Marcio Guiot, considera a operação de bunker mais um atrativo para reforçar o posicionamento do porto como concentrador e distribuidor de cargas do Nordeste e do Norte do País.

“Esperamos a atração de novos clientes e empresas, o que resultará na geração de novos empregos e na consolidação do nosso porto como hub logístico de referência no Brasil.”

O vice-presidente executivo da Ultracargo, Helano Pereira, destacou que a parceria firmada com a Dislub contribuirá para o posicionamento estratégico de Suape no mercado nacional.

“O novo negócio reflete nosso compromisso com a inovação e a excelência operacional, pilares fundamentais para o crescimento sustentável da empresa, e com os nossos planos de diversificar a oferta de serviços, beneficiando o potencial competitivo do Brasil”, ressalta.

Para Leonardo Cerquinho, da Dislub, o serviço chega para preencher uma lacuna.

“Por conta da localização e do perfil concentrador de cargas, o Porto de Suape tem demanda natural por bunker e a nova operação vai preencher esse espaço, atendendo às necessidades do mercado com qualidade e eficiência, e fortalecendo nossa presença no setor”, afirma.

