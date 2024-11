A- A+

Polêmica Embalagem de bonecas do musical "Wicked" é impressa com site pornô; marca admite "erro infeliz" Mattel se desculpa pelo engano e indica aos pais que endereço web "não é apropriado para crianças"

A fabricante de brinquedos Mattel admitiu ter cometido um "erro infeliz" ao imprimir a indicação para um site de pornografia na embalagem das bonecas Glinda e Elphaba, do musical "Wicked", protagonizado por Cynthia Erivo e Ariana Grande. A empresa disse "lamentar profundamente" o caso depois que fãs publicaram nas redes sociais alertas para o engano.

De acordo com a BBC, o endereço do site adulto foi impresso no local onde deveria estar o site do musical, abaixo do logotipo da Universal Pictures, estúdio responsável pelo filme.

Em comunicado, a Mattel pediu desculpas pelo "erro infeliz" e destacou aos pais que o site em destaque na embalagem "não é apropriado para crianças". O brinquedo foi lançado com público-alvo em jovens de quatro anos ou mais.

O engano foi identificado por fãs da produção que compraram as bonecas de Glinda e Elphaba.

"Comprei a boneca Elphaba Cantora e, após inspeção, o site impresso no verso [da] caixa da Mattel, logo acima do código de barras, está listado como... um site adulto 18+", postou uma pessoa no Reddit. "Mais alguém está vendo isso!?".

Outro internauta destacou ter ido a lojas Target e Walmart, tradicionais nos Estados Unidos, e visto a impressão do site adulto na embalagem das bonecas. Segundo a Mattel, o brinquedo com o erro de impressão circula nos Estados Unidos.

"Lamentamos profundamente esse erro lamentável e estamos tomando medidas imediatas para remediar isso. Os consumidores que já têm o produto são aconselhados a descartar a embalagem ou ocultar o link. Podem entrar em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Mattel para obter mais informações", destaca a nota da fabricante.

