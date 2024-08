A- A+

Noronha Empresa administradora divulga imagens do projeto do novo terminal do aeroporto de Noronha O terminal passará a ser sustentável e terá sua área ampliada para movimentar 400 mil passageiros por ano

A concessionária que administra o aeroporto de Fernando de Noronha, Dix Aeroportos, tornou públicas as imagens ilustrativas do projeto do que será o novo terminal de passageiros que será construído no arquipélago.



O projeto foi apresentado pela governadora Raquel Lyra (PSDB) nessa segunda-feira (27), que reforçou que o investimento se soma a outras iniciativas que buscam desenvolver com sustentabilidade o arquipélago.

O diretor da empresa, Manoel Ferreira, informou que a área atual do terminal de 1000m² será ampliada para 3300m², e, com a expansão, a capacidade de movimentação de passageiros será de 400 mil por ano. O investimento será da ordem de R$ 57 milhões.



Utilizando sistema de reuso de água e estrutura de abastecimento por meio de energia solar, o projeto arquitetônico do novo terminal possui conceitos inspirados na ecologia e na sustentabilidade ambiental.





“O projeto foi elaborado com o intuito de integrar-se de forma harmoniosa à paisagem da ilha, enquanto prioriza a sustentabilidade e o conforto dos viajantes”, afirma Fred Moreira, da Moreira Lima Consultoria, responsável pela concepção da nova estação de embarque e desembarque.



A governadora Raquel Lyra afirmou que o projeto foi encaminhado para a secretaria de Mobilidade e Infraestrutura para aprovação e que espera, muito em breve, inaugurar o novo terminal.



O projeto arquitetônico do terminal também será apresentado em detalhes nesta terça-feira, 27, na abertura do seminário "Sustenta Export", realizado no arquipélago, na área de eventos do Forte Noronha.

Após a conclusão das obras de reestruturação do sistema de pistas que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado de Pernambuco, o aeroporto estará apto a receber aeronaves a jato de grande porte em voos diretos de qualquer localidade do País.







Investimento será de R$ 57 milhões

