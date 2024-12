A- A+

Sucroenergético Encontro anual do Sindaçúcar-PE reúne autoridades de diversos poderes e lideranças do setor Evento do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco reuniu nomes do segmento sucroenergético para destacar conquistas e desafios do ano

Em evento prestigiado por autoridades de diversos poderes e lideranças do setor sucroenergético, o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no Estado de Pernambuco (Sindaçúcar-PE), Renato Cunha, promoveu, nesta segunda-feira (23), a reunião anual da entidade. Entre os convidados, a governadora do Estado, Raquel Lyra; a vice-governadora, Priscila Krause; e o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro. Também estiveram o presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; e o diretor Executivo do jornal, Paulo Pugliesi.

Ainda presentes os diretores do Grupo EQM Marcos Henrique, Flávia Coelho, Domingos Azevedo e Paulo Júlio; o assessor especial da presidência do Grupo, Joni Ramos; entre outras autoridades.

Em seu discurso, Raquel Lyra destacou a liderança de Renato Cunha.

“É muito bom ter uma pessoa como Renato Cunha que consegue liderar aqui tantas pessoas que investem no nosso Estado, que gera emprego e renda, que trabalha na adversidade com estrada esburacada, muitas vezes sem água, e sem licenciamento ambiental. E o que a gente quer é sermos um Estado parceiro e creio muito que nós estamos conseguindo fazer isso pelos depoimentos que tenho recebido de todos”.

Renato Cunha avaliou o ano como positivo para o setor sucroenergético e citou a importância do andamento da reforma tributária e dos investimentos do Governo do Estado.

“Temos uma reforma em andamento que está sendo cada dia mais aperfeiçoada. A gente também sente que os investimentos começam a chegar com mais densidade ao Estado de Pernambuco. Sempre ocorrem investimentos em Pernambuco, mas entendo que o Porto de Suape está num ponto de maturação, tem acarretado muitos esforços por parte do Governo, muito planejamento e muita implantação”.

O ministro José Mucio Monteiro disse que o setor sucroenergético é o mais importante do Estado e a integração dele com os governos Federal e Estadual é “absolutamente imprescindível”.

“Isso faz parte da nossa história. 500 anos fazendo isso. A primeira coisa que os portugueses fizeram aqui foi plantar cana nas nossas várzeas ali de Camaragibe e isso está ligado à história de Pernambuco. Você não consegue falar sobre a história de Pernambuco sem falar sobre o setor sucroalcooleiro”.

O presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Ricardo Paes Barreto, ressaltou que o Poder Judiciário visitou diversas usinas do Estado para ver de perto quais são as dificuldades.

“O Sindaçúcar é uma organização que nos últimos anos tem se desenvolvido e crescido muito. O setor sucroalcooleiro melhorou muito nos últimos anos, graças a Deus. Depois de uma crise de mais de dez anos, a gente vê as usinas de Pernambuco voltarem com todo o vapor”.

O senador Fernando Dueire evidenciou as ações desenvolvidas pelo Governo de Pernambuco em diversas áreas. Ele iniciou o discurso comentando sobre os investimentos nas estradas pernambucanas.

“Hoje nós temos a presença do Estado em muitas ações. Eu trabalhei na área de estradas, fizemos um grande esforço no governo de Jarbas, para duplicar, triplicar, recapacitar e recuperar estradas e eu me sinto, governadora, muito feliz em ver a senhora fazendo isso”.

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, afirmou que a atuação do Sindaçúcar-PE, que faz parte da Fiepe, é de suma importância para a economia pernambucana.

“O Sindaçúcar eu colocaria como uma das principais entidades de classe de uma importância muito grande para a economia do Pernambuco. Eu vejo na condução de Renato uma pessoa agregadora que consegue unir e defender a classe e o sindicato de forma equilibrada e de forma, eu diria, que trazendo os problemas e também trazendo as soluções adequadas para o setor sucroalcooleiro”.

Em sua fala, Eduardo de Queiroz Monteiro, reconheceu a atuação da governadora Raquel Lyra e do senador Fernando Dueire.

“A senhora [Raquel Lyra] é muito bem-vinda, fazemos um justo reconhecimento ao seu governo, áreas específicas de desenvolvimento, infraestrutura, financeira, e Fazenda do Estado. Nós estamos muito honrados em ter a senhora, ter a vice-governadora, a sua equipe, e ter o senador Fernando Dueire que faz um grande mandato sucedendo uma grande figura, um homem que se incorporou a nossa história, que fez tanto pelo nosso setor”.

O presidente do Grupo São Luiz, Luiz Carlos Queiroga, considera que o ano foi “auspicioso” para o setor sucroenergético no Brasil.

“Nós tivemos vitórias importantes no Congresso da Câmara e do Senado, com a regularização do setor de biocombustível do Brasil, com as políticas de biocombustível. Todos aqueles nossos pleitos praticamente foram atingidos”.

