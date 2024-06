A- A+

Famosos Especialista em IA, atleta e executiva de império: quem é a mãe do 12º herdeiro de Elon Musk Shivon Zilis já atuou na OpenAI, na Tesla e hoje é diretora da Neuralink, empresa que implantou em janeiro um chip no cérebro do primeiro paciente humano

Elon Musk deu as boas-vindas ao 12º herdeiro no início deste ano. O dono da Tesla, da SpaceX e do X confirmou o nascimento ao site Page Six e negou os relatos de que teria sido um parto "secreto".



A mãe do novo bebê, cujos nome e gênero não foram divulgados, é Shivon Zilis, diretora de operações e projetos especiais da Neuralink, startup fundada por Musk em 2017 e liderada ainda hoje por ele.





O bebê, cujos nome e gênero não foram divulgados, é o 12º filho de Musk. A fortuna dele é estimada pela Forbes, nesta segunda-feira, em mais de US$ 213 bilhões (o equivalente a R$ 1,1 trilhão, na cotação atual).



O novo bebê é o terceiro filho do empresário com Shivon Zilis, que tem uma carreira de sucesso nos segmentos de capital de risco e inteligência artificial desde antes de ingressar na Neuralink, de acordo com o Business Insider.

A Neuralink tenta, há alguns anos, construir uma interface cérebro-computador que ajudaria pessoas com lesões traumáticas a operar celulares e computadores usando apenas seus pensamentos. Em janeiro, a companhia implantou eletrodos no cérebro do primeiro paciente humano.

Zilis trabalha "na órbita" do magnata há anos. Em 2016, Zilis entrou na OpenAI, organização sem fins lucrativos cofundada por Musk, chegou ao Conselho de Administração da companhia e lá ficou até 2023. A empresa ficou famosa por lançar o ChatGPT. Além da Neuralink, ela também trabalhou de 2017 a 2019 na Tesla, "emprestando sua experiência em IA para o piloto automático e as equipes de design de chips", relata o site especializado.

Em 2021, em discurso na Conferência Canadense de Graduação sobre IA, Zilis chamou a Neuralink de a "coisa mais complicada, mas também fascinante, que já encontrei na minha vida".

— A IA será uma das tecnologias fundamentalmente transformadoras que a humanidade criará, se não a maior — disse ela, na ocasião. — E então só precisamos ter certeza, do ponto de vista da humanidade, de que tudo corra bem.

Um pouco da intimidade do casal só foi revelada depois que Musk levou seu biógrafo, Walter Isaacson, para uma conversa sobre a ameaça que a IA representava para a civilização na casa da executiva, em Austin, Texas. Na ocasião, circulou na imprensa internacional uma foto de Zilis e Musk com Strider e Azure no colo. Os gêmeos foram os primeiros frutos da relação e nasceram em 2021.

Ainda de acordo com a Business Insider, Zilis cresceu em Ontário, no Canadá, e é atleta de longa data de hóquei no gelo. Ela foi goleira do time da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, onde se formou em 2008 em Economia e Filosofia. (Nas redes sociais, ela também já publicou imagens suas durante a prática de surfe, tirolesa e escalada no gelo.)

Depois de se formar em Yale, Shivon Zilis trabalhou durante três anos na área de tecnologia financeira da IBM. Na sequência, atuou no fundo de capital de risco Bloomberg Beta, no qual liderava investimentos em aprendizagem de máquina (com esse trabalho, a executiva apareceu na lista 30 Under 30 da Forbes, em 2015, na categoria de capital de risco).

Filhos de Musk

Com Justine Wilson: Griffin, Vivian, Kai, Saxon, Damian e Nevada

Com Grimes: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl e Techno

Com Shivon Zilis: Strider, Azure e novo bebê

O parto do 12º herdeiro foi revelado em primeira mão pela Bloomberg, na sexta-feira. Em entrevista ao site Page Six, Musk rebateu os relatos de um suposto parto "secreto" e afirmou que a chegada do filho estava "longe de ser um segredo". O magnata disse que divulgar um comunicado sobre o nascimento seria "bizarro" e que toda a família dele e de Shivon estavam cientes da gravidez.

"Quanto a [relatos de um filho] 'gerado secretamente’, isso também é falso", disse ele ao portal. "Todos os nossos amigos e familiares sabem. A não emissão de um comunicado de imprensa, o que seria bizarro, não significa 'secreto'".

Segundo o site Page Six, Musk não detalhou quando foi o nascimento do 12º filho, e Shivon Zilis não quis se pronunciar.

Musk e Zilis já eram pais de Strider e Azure, nascidos em 2021. Os gêmeos chegaram apenas um mês antes de o bilionário e a cantora Grimes, sua ex-mulher, terem Exa Dark Sideræl com a ajuda de uma barriga de aluguel.

À época, Exa também foi descrita como um "bebê secreto" de Musk — só foi "descoberta" depois de chorar durante uma entrevista de Grimes à Vanity Fair. Musk e Grimes também são pais de X (nascido X Æ A-12), de 4 anos (com quem o magnata foi visto no Super Bowl deste ano), e Techno.

Outros herdeiros do bilionário incluem os gêmeos Griffin e Vivian e os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, frutos da relação com a ex-mulher Justine Musk. O filho mais velho do ex-casal, Nevada, teve morte súbita dez semanas depois de nascer.

O dono da Neuralink, do X (antigo Twitter), da Tesla e da SpaceX já disse publicamente que está preocupado com o declínio da população mundial e defendeu medidas para impulsionar a taxa de natalidade.

Ao Page Six, o bilionário voltou a ressaltar o colapso da taxa de natalidade, o qual já considerou ser o "maior perigo que a civilização enfrenta".

"Muitos países já estão bem abaixo da taxa de reposição [populacional], e a tendência é que quase todos estejam. Isto é simplesmente um fato, não uma ‘teoria desmascarada’", ressaltou ele.

