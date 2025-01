EUA serão mais fortes e o mundo inteiro será mais pacífico, afirma Trump em discurso para Davos

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 23, que o país será mais forte e o mundo inteiro, mais pacífico com a sua gestão.

Em comentários durante sua fala exibida virtualmente para líderes reunidos no Fórum Econômico Mundial de Davos, ele afirmou que a sua administração está agindo rapidamente para corrigir os "desastres" deixados pelo governo anterior de Joe Biden.

Para o republicano, Biden perdeu o controle de tudo, particularmente, na inflação e na fronteira.

Trump ressaltou que orientou toda a equipe para derrotar inflação e reduzir custos.

Relação entre preço do petróleo e a guerra entre Rússia e a Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos disse ainda que é preciso derrubar os preços do petróleo. "Se os preços do petróleo caírem, a guerra da Rússia contra Ucrânia acabará rapidamente", comentou. "O petróleo, taxas de juros precisam cair", disse.

Criptomoedas

Trump afirmou ainda que transformará os EUA na capital mundial da criptomoeda.

Convite aos empresários

O republicano disse também que a mensagem que quer dar para os empresários é para que venham produzir nos EUA e que receberão impostos mais baixos do globo.



