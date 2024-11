A- A+

Negócios Feira Mega Fashion Outlet começa nesta quinta-feira no Cecon; entrada é gratuita No local é possível encontrar 300 marcas com até 70% de desconto

O Centro de Convenções de Pernambuco sedia até este domingo (24) o Mega Fashion Outlet. Durante os quatro dias de evento, o público poderá aproveitar descontos de até 70% em mais de 300 marcas de moda, beleza e serviços, com entrada gratuita. O evento acontece das 10h às 22h.

O evento também conta com uma programação especial para a família, com shows ao vivo, desfiles de moda, área kids com diversas atrações para as crianças e praça de alimentação. As crianças ainda vão poder conferir a chegada do Papai Noel.

Doação

O evento também está arrecadando alimentos não perecíveis para o natal de instituições de caridade. Quem doar 1 kg concorre a R$ 10 mil em vales-compras.

Serviço:

Feira Mega Fashion Outlet

Quando: 21 a 24 de novembro

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco

Horário: 10h às 22h

Entrada gratuita

