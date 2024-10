A- A+

Negociação Feirão Serasa Limpa Nome reúne mais de mil empresas para ajudar consumidores a quitar dívidas Evento, que vai até 29 de novembro, oferece negociações online com descontos de até 99%

O Feirão Serasa Limpa Nome, que começou nesta segunda-feira (28) e segue até o dia 29 de novembro, está dando a consumidores de todo o Brasil a oportunidade de negociar suas dívidas com mais de 1.000 empresas, incluindo bancos, varejistas e concessionárias de serviços essenciais, como água e energia.

Com um total de 550 milhões de ofertas, o mutirão nacional promete condições especiais, como descontos que podem chegar a 99% sobre o valor da dívida.

Para facilitar as negociações, os consumidores podem acessar o site ou aplicativo da Serasa e escolher entre pagar via boleto ou Pix.

Nesta edição, uma nova funcionalidade permite que várias dívidas sejam agrupadas em um único pagamento, uma facilidade que busca ajudar o consumidor a organizar melhor seu orçamento e evitar atrasos.

“A nova funcionalidade dá controle ao consumidor, ajuda a organizar suas finanças e combate a inadimplência desde a origem”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

Ela destaca que, ao consolidar os débitos em um único documento, os consumidores reduzem o risco de esquecer prazos e incorrer em juros ou multas, o que pode levar a uma negativação do nome.

Como participar

Para acessar o Feirão, basta baixar o aplicativo da Serasa, disponível para Android e iOS, ou entrar no site oficial.

Após um cadastro inicial, a plataforma exibe automaticamente as dívidas em aberto e as opções de renegociação.

Baixe o app ou acesse o site: após inserir o CPF e fazer um breve cadastro, o consumidor verá uma lista de dívidas e seu Serasa Score.

Escolha a oferta: as condições de pagamento com desconto estarão disponíveis. Basta clicar em cada débito para acessar as opções.

Revise e finalize: após escolher a forma de pagamento, o consumidor pode revisar todas as condições e fechar o acordo.

Pague o débito: as opções de pagamento incluem Pix, em que o consumidor pode copiar a chave Pix e finalizar o pagamento pelo app de seu banco.





Veja também

bélgica Audi planeja encerrar sua produção de carros elétricos em Bruxelas em fevereiro