Feirão Serasa: negociações podem ser feitas presencialmente nos Correios a partir desta segunda (4)

A partir da próxima segunda-feira (4), o Feirão Serasa Limpa Nome vai funcionar com atendimentos presenciais na Central dos Correios da Av. Guararapes, no Bairro de Santo Antônio. A ação segue até dia 29 de novembro sem qualquer tipo de taxa ou custo adicional.

O serviço contará com as ofertas de mais de 1.000 empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água, energia e demais segmentos.

“Nunca fizemos uma operação desse tamanho em parceria com os Correios. São especialistas da Serasa espalhados por todo o Brasil contando com a capilaridade das agências dos Correios” afirma Aline Maciel, gerente da Serasa. “Queremos possibilitar que muitos brasileiros possam negociar as suas dívidas e combater a inadimplência no país, que atinge mais de 72,6 milhões de brasileiros” finaliza Aline.