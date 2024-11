A- A+

Pedágio Feriado de Finados: Rota dos Coqueiros e Rota do Atlântico devem receber mais de 200 mil veículos As rodovias e praças de pedágio contarão com reforço no atendimento e suporte aos motoristas nos principais horários de movimento

No feriado de Finados, neste sábado (2), as rodovias de Pernambuco esperam um grande fluxo de veículos. A expectativa é de que 115 mil veículos passem pelas estradas concessionadas da sexta (1) até a segunda (4), sendo 35 mil pela Rota dos Coqueiros e 80 mil pela Rota do Atlântico.

Para atender a demanda e manter o conforto e a segurança dos usuários, as duas Rotas contarão com reforço de atendimento durante o feriado, com equipes adicionais e suporte técnico nas praças de pedágio, principalmente em horários de pico.

A agilidade na passagem dos pedágios fica por conta dos 25 terminais de autoatendimento distribuídos nas sete praças das duas rodovias, além das pistas automáticas com o uso de Tag.

A facilidade é um atrativo para quem deseja aproveitar o feriado no litoral sul do estado, já que a Rota dos Coqueiros conecta a capital às praias de Suape, Enseada dos Corais e Calhetas, e a Rota do Atlântico liga a Porto de Galinhas, Muro Alto, Maracaípe e ao Complexo Industrial de Suape.

O pagamento no autoatendimento pode ser feito com cartão de débito por aproximação ou inserção na máquina, e em dinheiro; com notas de até 50 reais e moedas.

Inovação

Além dos terminais de autoatendimento, os motoristas que passam pela Rota do Atlântico também serão recepcionados na praça de pedágio por um super telão de LED, instalado recentemente no local.

O equipamento, de alta tecnologia, é o maior do país em rodovias, e trás informações em tempo real, conectando marcas e campanhas com os motoristas.

Uma comunicação inovadora nas estradas que conta com um diferencial sustentável: o fornecimento de energia dos telões é feito por meio de fontes renováveis. Em breve, esta novidade também chegará na Rota dos Coqueiros.

Como reforço de segurança nas estradas, as Concessionárias orientam que, ao iniciar viagem, os motoristas salvem o contato das rodovias para qualquer ocorrência nas rotas: CRC (0800 2810281) e CRA (0800 031 0009).

Com eles, é possível acionar serviços essenciais e gratuitos nos trechos da concessão, como guinchos para reboque de veículos, ambulância, carro-pipa e monitoramento 24 horas por dia, todos os dias da semana.

