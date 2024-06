A- A+

A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) apresentou a nova diretoria na noite desta segunda-feira (17), no Armazém Blu’nelle, área central do Recife.

O empresário Bruno Veloso, eleito presidente por unanimidade em maio deste ano, vai ficar no cargo até 2028.

Na ocasião, Bruno agradeceu pela confiança em assumir um cargo de tanta responsabilidade.



“Há um protagonismo natural em nossa gestão, onde a Fiepe apoia, defende e une diversos segmentos quanto ao crescimento de Pernambuco. Não podemos deixar de mencionar a importância de um trabalho em conjunto com a Confederação Nacional da Indústria, que é ponto entre nós e o Congresso Nacional”, destacou o novo presidente.

O novo gestor da Fiepe agradeceu o apoio que recebeu. “Meus amigos, valioso são as pessoas que nos dão coisas caras: o tempo, a lealdade e o respeito a nós”, finalizou seu discurso.

Nova diretoria da Fiepe

Além de Bruno Veloso, também foram empossados para o quadriênio (2024/2028) os empresários Massimo Cadorin como 1º vice-presidente; José Antônio de Lucas Simón como 2º vice-presidente; e Renato Cunha como 3º vice-presidente.



Bruno Veloso assume a presidência da Fiepe - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

São vice-presidentes ainda Alexandre Valença, Alfredo Salazar, Anísio Coelho, João Bezerra, Luiz Grimaldi, Milton Reis, Paulo Pereira e Renato Celso.

Sebastião Pontes será o 1º diretor Administrativo e Ricardo Heráclio, o 2º. Como 1º e 2º diretores Financeiros estão Caroline Souto Maior e Hugo Gonçalves, respectivamente.

Ricardo Essinger, agora ex-presidente, deixa o cargo depois de dois mandatos consecutivos e permanece, juntamente com Veloso, como delegado representante no Conselho da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

“Embora o meu mandato chegue ao fim, meu compromisso de desenvolvimento sustentável no Estado permanece inabalável. Estou confiando no novo porque, com o apoio de todos vocês, nossa indústria, nossa comunidade, alcançarão o patamar de excelência e de sucesso dos anos de luta”, despediu-se.

Autoridades presentes

Dentre as autoridades que marcaram presença no evento, a governadora do Estado, Raquel Lyra, destacou a trajetória do ex-presidente Ricardo Essinger e saudou o novo comando de Veloso.



Posse da nova diretoria da Fiepe teve a presença da governadora Raquel Lyra e do prefeito do Recife, João Campos, entre outras autoridades - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

“O desafio é a superação de barreiras e a criação de oportunidades, e a indústria tem um papel fundamental nesse aspecto. Contamos com o compromisso da Fiepe e seguiremos trabalhando juntos pelo desenvolvimento de Pernambuco”, disse Raquel.

O prefeito do Recife, João Campos, também prestigiou posse e ressaltou a importância da Fiepe para a sociedade. Afirmou também deixar a prefeitura à disposição para futuras parcerias.

“A Fiepe é um instrumento essencial de diálogo e participação da indústria, um setor fundamental para a economia, que também desempenha um papel crucial na articulação com outros setores. Coloco a prefeitura à disposição para parcerias e da construção coletiva em prol do fortalecimento da nossa economia”, disse

O novo presidente

Bruno Veloso é engenheiro civil e sócio de uma indústria de concreto. O empresário chegou à Fiepe depois de ter se associado ao Sindicato da Indústria de Produtos de Cimento de Pernambuco (Sinprocim-PE), antigo Sindocal.

Sua trajetória na Fiepe tem passagem pelas diretorias Administrativa e Financeira durante os mandatos de Jorge Côrte Real e Ricardo Essinger. Veloso também foi conselheiro do Sesi-PE.

