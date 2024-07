Força Aérea de Portugal prepara compra de caça Super Tucano da Embraer

A- A+

O governo português prepara a compra de caças do modelo A-29 Super Tucano, fabricados pela Embraer. Na última quinta-feira, foi aprovada pelo Conselho de Ministros de Portugal uma resolução que "autoriza o início das discussões técnicas e negociais" para a aquisição desses aviões militares.

A resolução é consequência de um acordo firmado em abril de 2023 entre quatro empresas portuguesas de aviação e a Embraer, em um evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do primeiro-ministro português António Costa.

Segundo o memorando, a Embraer irá produzir o avião Super Tucano seguindo padrões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em uma parceria com a portuguesa Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. Também participaram do acordo o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto (CEiiA), a Empordef Tecnologias de Informação (ETI) e a GMV.

Usado por 16 forças aéreas, entre elas a FAB, o Super Tucano é uma aeronave de ataque leve, com capacidade para um tripulante e destinada a operações de combate, ataque e reconhecimento. No Brasil, esses aviões são usados em ações de vigilância na Amazônia, juntamente com aeronaves E-99 e R-99.

