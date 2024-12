A- A+

riqueza Fortuna das 500 pessoas mais ricas do mundo superou US$ 10 trilhões em 2024 Os bilionários do setor de tecnologia lideraram o caminho com ganhos combinados de US$ 903 bilhões

As 500 pessoas mais ricas do mundo ficaram significativamente mais ricas em 2024, com Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jensen Huang liderando o grupo de bilionários para um novo marco: um patrimônio líquido combinado de US$ 10 trilhões.

Uma alta sem fim nas ações de tecnologia dos EUA desempenhou um papel crucial no aumento da riqueza do trio, bem como nas fortunas de Larry Ellison, Jeff Bezos, Michael Dell e dos cofundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin.

Apenas esses oito titãs da tecnologia acumularam mais de US$ 600 bilhões neste ano, representando 43% do aumento de US$ 1,5 trilhão entre as 500 pessoas mais ricas rastreadas pelo Índice de Bilionários da Bloomberg.

Mas foi Musk — o chamado “primeiro amigo” do presidente eleito Donald Trump, após o apoio sem precedentes à sua campanha de reeleição — quem dominou o grupo dos mais ricos do mundo em 2024.

Sua estreita relação com o presidente eleito ajudou a aumentar o valor de suas empresas, incluindo Tesla, SpaceX e xAI. Isso elevou sua fortuna a inéditos US$ 442,1 bilhões, um aumento de US$ 213 bilhões desde o início do ano. A diferença de US$ 237 bilhões entre ele e Bezos em 17 de dezembro foi a maior já registrada entre o primeiro e o segundo colocados no índice de riqueza da Bloomberg.

De forma geral, os mais ricos do mundo se beneficiaram de um mercado de ações que desafiou as expectativas em 2024.

O Índice S&P 500 subiu 24% até segunda-feira, impulsionado por um pequeno grupo de papéis apelidado de “Sete Magníficos”, incluindo a Tesla de Musk, a Meta Platforms de Zuckerberg e a Nvidia de Huang, que responderam por mais da metade do desempenho do índice.

A vitória de Trump na eleição ampliou os ganhos: o S&P 500 atingiu um recorde histórico em 6 de novembro, com o melhor desempenho pós-Dia da Eleição da história. Os bilionários representados no índice ganharam um total combinado de US$ 505 bilhões nas cinco semanas após a eleição, 34% do total anual.

A vitória de Trump também desencadeou uma alta histórica nos ativos digitais, levando o Bitcoin acima de US$ 100.000 pela primeira vez. Isso beneficiou especialmente os bilionários do setor de criptomoedas: Changpeng Zhao, da Binance Holdings, conhecido como CZ, viu sua fortuna aumentar 60%, para US$ 55 bilhões.

O patrimônio líquido de Brian Armstrong, cofundador da Coinbase Global, subiu mais de 50%, para US$ 11,1 bilhões.

O valor total das fortunas monitoradas pelo Índice de Bilionários da Bloomberg era de US$ 9,8 trilhões no fechamento de segunda-feira, ligeiramente abaixo do pico de US$ 10,1 trilhões em 11 de dezembro, após uma liquidação no pós-Natal.

A riqueza é semelhante em tamanho ao produto interno bruto combinado da Alemanha, Japão e Austrália no ano passado, de acordo com dados compilados pelo Banco Mundial.

Veja alguns dos maiores ganhadores e perdedores do ano:

Ganhadores

Donald Trump

A fortuna do presidente eleito atingiu recordes históricos neste ano, impulsionada pelo desempenho de sua participação majoritária no Trump Media & Technology Group Corp. Apesar de um prejuízo de US$ 19,2 milhões no último trimestre, a DJT, como a empresa de mídia social é conhecida, cresceu 95% no ano, atingindo um valor de mercado superior a US$ 7 bilhões.

Jensen Huang

O CEO da Nvidia foi um dos maiores vencedores individuais do boom da IA até agora, adicionando US$ 76 bilhões à sua fortuna este ano. As ações da Nvidia quase triplicaram em 2024, e a empresa se tornou a mais valiosa do mundo em junho.

Mark Zuckerberg

Apesar de uma multa antitruste de US$ 841 milhões da UE e da hesitação inicial dos investidores em relação ao investimento multibilionário da empresa em IA, o CEO da Meta adicionou US$ 81 bilhões à sua fortuna este ano, com as ações da Meta subindo quase 70%.

Bilionários chineses

Bilionários chineses, incluindo Pony Ma, CEO da Tencent Holdings, Lei Jun, presidente da Xiaomi e Chen Tianshi, cofundador da Cambricon Technologies, aumentaram 14% em suas fortunas em 2024, revertendo três anos consecutivos de perdas.

Bilionários com menos de 60 anos

Os bilionários mais jovens na lista aumentaram sua riqueza mais do que o dobro em comparação aos seus pares mais velhos. Eles representam 27% do índice.

Perdedores

Bilionários do setor de luxo francês

Bernard Arnault, Francoise Bettencourt Meyers e Francois Pinault, da LVHM, sofreram grandes perdas, totalizando US$ 71 bilhões. A desaceleração das vendas no mercado chinês foi um fator-chave.

Colin Huang

O bilionário chinês viu sua fortuna diminuir em US$ 18 bilhões após um relatório decepcionante de lucros de sua empresa Temu, cujas ações despencaram 29% em um único dia.

Ricardo Salinas

O presidente do Grupo Elektra SAB perdeu mais da metade de sua fortuna em um único dia após a queda das ações de sua empresa devido a alegações de que ele foi enganado por um ex-conselheiro financeiro.

Carlos Slim

A riqueza do magnata mexicano caiu US$ 26 bilhões devido a taxas de câmbio e mercados instáveis após a vitória da candidata de esquerda Claudia Sheinbaum na eleição presidencial do México.

Pham Nhat Vuong

O empresário vietnamita viu as ações de sua empresa de veículos elétricos Vinfast Auto Ltd. caírem cerca de 70% no início do ano, reduzindo quase metade de sua fortuna.

