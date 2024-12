A- A+

Retrospectiva 2024: relembre dez acontecimentos marcantes no Brasil e no mundo

O ano que está chegando ao fim foi intenso e repleto de fatos que marcarão a história do Brasil e do mundo. No Rio Grande do Sul, enchentes históricas deixaram quase 500 cidades debaixo d’água; em São Paulo, a queda de uma aeronave que matou mais de 60 pessoas. Houve, ainda, o bloqueio da rede social X por 40 dias pelo Supremo Tribunal Federal. Lá fora, entre os fatos que se destacaram, a volta de Trump à Casa Branca, depois de derrotar a democrata Kamala Harris; e a reeleição de Nicolás Maduro, na Venezuela, que foi contestada pela oposição.

Retorno de Trump

Donald Trump é eleito presidente dos Estados Unidos em 6 de novembro. Volta à Casa Branca após quatro anos para um segundo mandato. O empresário derrotou a atual vice-presidente Kamala Harris, democrata apoiada pelo presidente Joe Biden, que venceu Trump em 2020 e desistiu de disputar um novo mandato. Alegou que era do interesse do partido dele e do país.

Rio Grande do Sul

Entre o fim de abril e início de maio, enchentes atingiram o Rio Grande do Sul por conta de fortes chuvas, resultando no maior desastre climático da história do Estado. Quase 500 cidades foram afetadas, pessoas morreram e outras desapareceram. Muitos tiveram que sair de suas casas, estradas foram bloqueadas e atividades foram suspensas. Tragédia mobilizou todo o País, que enviou ajuda para lá.

Israel x Hezbollah

Em 26 de janeiro, o Exército israelense atacou posições da organização libanesa islâmica de orientação xiita Hezbollah, no Leste do Líbano, pela primeira vez desde o início da guerra travada na Faixa de Gaza com o grupo terrorista de teor nacionalista e islamista Hamas. Em resposta, o Hezbollah lançou centenas de foguetes contra o Norte de Israel.

Bloqueio do X

Em 30 de agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio da rede social X (antigo Twitter). O STF havia intimado o dono da plataforma, Elon Musk, para que apontasse um representante legal da companhia no Brasil, o que não ocorreu no prazo concedido. Foram 40 dias de bloqueio da rede social.

Adeus a Carter

O 39° presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, morreu no dia 29 de dezembro, aos 100 anos. Vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2002 por seus esforços para promover a paz no mundo, o democrata é reverenciado por sua defesa dos direitos humanos. Na Casa Branca, Carter foi crítico a ditaduras latino-americanas, como as de Pinochet, no Chile; e à ditadura militar no Brasil. O funeral será realizado em 9 de janeiro.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro foi proclamado presidente reeleito da Venezuela para o terceiro mandato consecutivo (2025-2031) nas eleições de 28 de julho, resultado avaliado pelo Tribunal Supremo de Justiça, embora a contagem detalhada dos votos não tenha sido publicada, como estabelecido por lei. O resultado foi contestado pela oposição.

Tragédia

Em 9 de agosto, uma aeronave modelo ATR-72, da companhia Voepass Linhas Aéreas, com 62 passageiros, caiu e não deixou sobreviventes. O avião saiu de Cascavel, no Paraná, com 58 passageiros e quatro tripulantes, com destino a Guarulhos, em São Paulo, mas caiu no quintal de uma residência (nenhum morador em solo ficou ferido), na cidade paulista de Vinhedo.

G20

Nos dias 18 e 19 de novembro, o Rio de Janeiro sediou o encontro da Cúpula de Líderes do G20, com as principais economias do mundo. Vieram chefes de estado e representantes de 18 países membros do grupo, da União Africana e da União Europeia. O G20 desempenha um papel importante na definição e no reforço da arquitetura e da governança mundiais em questões econômicas internacionais.

Descriminalização

Em 25 de junho, o Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal. Os usuários continuam proibidos de usar a droga de forma pública. Caso sejam pegos, as punições são administrativas e não mais criminal. A medida estimulou o debate e aumentou a confusão que se faz ao se confundir descriminalização com legalização.



Dengue

No Brasil, mais de meio milhão de casos suspeitos de dengue foram registrados em fevereiro, número quase quatro vezes maior do que foi contabilizado no mesmo período no ano anterior. À época, mais de 75 pessoas haviam morrido pela doença, mas esse total chegou a mil óbitos até o mês de abril, segundo o Ministério da Saúde.

